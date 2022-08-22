Президентське подружжя вразило образами під час спільного виходу (фото)

Президент і перша леді Олена Зеленська взяли участь у церемонії нагородження видатних українців відзнакою глави держави «Національна легенда України»

Президент України Володимир Зеленский і перша леді України Олена Зеленская вручили премії «Національна легенда». Глава держави не зраджує своєму «військовому стилю», а його дружина для події вибрала строгий, але елегантний образ.

«Держава, яка цінує і поважає своїх людей, неможливо знищити. Тому що її громадяни, її герої за таку державу завжди стоятимуть горою і захищатимуть. Таких людей із часу проголошення незалежності в Україні було немало. Але з початком повномасштабної війни стало ще більше. Гордимося кожним і кожній. І кожного і кожну втілюють лауреатові премії «Національна легенда України» цього року», – відмітив президент.

Вручати премії Владимир Зеленский прийшов у кольорах хакі. На нім були кросівки New Balance, брюки-карго і красива вишиванка, із вишитими зображеннями людей і танків.

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Олена Зеленська була в чорно-білому наряді. Вона обрала спідницю-олівець з баскою завдовжки до середини щиколотки, яку вона неодноразово демонструвала раніше. Образ перша леді завершила білою блузою без коміра з пишними рукавами і туфлями-човниками в тон.

Нагадаємо, президент до Дня Незалежності присвоїв ще десятьом українцям звання «Національна легенда України». Уперше таку відзнаку вручали в 2021 році.

Цього року за визначні особисті заслуги у становленні незалежної України та зміцненні її державності, захисті Вітчизни та служінні українському народові, вагомий внесок у розвиток національної освіти, мистецтва, спорту, охорони здоров'я, багаторічну плідну громадську діяльність відзнакою президента «Національна легенда України» нагороджено десятьох українців, трьох із них – посмертно.

Торік 22 серпня 2021 року президент України Володимир Зеленський нагородив першими відзнаками «Національна легенда України» сімох видатних українців. Лауреатами перших відзнак «Національна легенда України» стали сім видатних українців – поет Юрій Рибчинський, художник Іван Марчук, футболіст Олег Блохін, хореограф Мирослав Вантух, балерина Олена Потапова, співачка Софія Ротару та композитор Мирослав Скорик (посмертно).