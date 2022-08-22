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Президентське подружжя вразило образами під час спільного виходу (фото)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Президентське подружжя вразило образами під час спільного виходу (фото)
Останнім часом подружжя нечасто з'являлося разом на офіційних подіях
фото з відкритих джерел

Президент і перша леді Олена Зеленська взяли участь у церемонії нагородження видатних українців відзнакою глави держави «Національна легенда України»

Президент України Володимир Зеленский і перша леді України Олена Зеленская вручили премії «Національна легенда». Глава держави не зраджує своєму «військовому стилю», а його дружина для події вибрала строгий, але елегантний образ.

«Держава, яка цінує і поважає своїх людей, неможливо знищити. Тому що її громадяни, її герої за таку державу завжди стоятимуть горою і захищатимуть. Таких людей із часу проголошення незалежності в Україні було немало. Але з початком повномасштабної війни стало ще більше. Гордимося кожним і кожній. І кожного і кожну втілюють лауреатові премії «Національна легенда України» цього року», – відмітив президент.

Вручати премії Владимир Зеленский прийшов у кольорах хакі. На нім були кросівки New Balance, брюки-карго і красива вишиванка, із вишитими зображеннями людей і танків.

3 фото
На весь екран

Олена Зеленська була в чорно-білому наряді. Вона обрала спідницю-олівець з баскою завдовжки до середини щиколотки, яку вона неодноразово демонструвала раніше. Образ перша леді завершила білою блузою без коміра з пишними рукавами і туфлями-човниками в тон.

Нагадаємо, президент до Дня Незалежності присвоїв ще десятьом українцям звання «Національна легенда України». Уперше таку відзнаку вручали в 2021 році.

Цього року за визначні особисті заслуги у становленні незалежної України та зміцненні її державності, захисті Вітчизни та служінні українському народові, вагомий внесок у розвиток національної освіти, мистецтва, спорту, охорони здоров'я, багаторічну плідну громадську діяльність відзнакою президента «Національна легенда України» нагороджено десятьох українців, трьох із них – посмертно.

Торік 22 серпня 2021 року президент України Володимир Зеленський нагородив першими відзнаками «Національна легенда України» сімох видатних українців. Лауреатами перших відзнак «Національна легенда України» стали сім видатних українців – поет Юрій Рибчинський, художник Іван Марчук, футболіст Олег Блохін, хореограф Мирослав Вантух, балерина Олена Потапова, співачка Софія Ротару та композитор Мирослав Скорик (посмертно).  

Теги: Володимир Зеленський Олена Зеленська

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