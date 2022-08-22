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Зеленський заявив, що Україна попередила партнерів про плани РФ на цей тиждень

Альона Боженко
glavcom.ua
Зеленський заявив, що Україна попередила партнерів про плани РФ на цей тиждень
Зеленський обговорив з Макроном загрози, які Росія може готувати на День незалежності
фото: Офіс президента

Гарант обговорив з Президентом Франції Еммануелем Макроном всі можливі загрози

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна попередила усіх партнерів про плани РФ на цей тиждень. Про це він заявив у відеозверненні.

«Усі партнери України поінформовані про те, що може готувати держава-терорист на цей тиждень. Сьогодні я говорив з Президентом Франції Еммануелем Макроном про всі загрози. Президент Туреччини Ердоган також поінформований про все це. Генеральний секретар ООН – теж. Вони та інші світові лідери отримали від нас відповідні сигнали. Всі все розуміють. Розуміють, що роблять окупанти і чим це загрожує. І розуміють, що Україна цього не терпітиме», – заявив президент.

Зеленський також уточнив, що Україна не терпітиме знущання героїв, які захищали свободу свого народу від загарбників.

«Навіть у час війни мають бути правила. Сили світу точно вистачить, щоб поставити під владу цих правил будь-яку державу, будь-якого терориста. Ну а всі ми, всі українці, маємо памʼятати одне: хай там що, наша мета – це перемога», – додав президент.

Нагадаємо, Зеленський попередив, що наступного тижня Росія може здійснити жорстокі атаки. Президент зазначив, що одне з ключових завдань країни-агресора – принизити українців, знецінити наші можливості, наших героїв, а також поширити зневіру, страх і конфлікти.

Раніше Зеленський наголошував, що жоден ракетний удар РФ по українських містах не залишиться без відповіді. Очільник держави обіцяє, що Україна встановить особу кожного окупанта, який віддає накази і виконує удари по наших містах.

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Теги: росія війна Володимир Зеленський

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