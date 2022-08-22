«Національна легенда України»: відзнаку отримали десять видатних українців (фото)

Президент до Дня Незалежності присвоїв ще десятьом українцям звання «Національна легенда України». Уперше таку відзнаку вручали в 2021 році

Президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь у церемонії нагородження видатних українців відзнакою глави держави «Національна легенда України». Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Вітаючи лауреатів, Зеленський зазначив, що для нього сьогодні честь зустрічати кожного з присутніх – представників героїчного українського народу.

«Ця нагорода, започаткована рік тому, попри нетривалу історію має важливе значення та мету. Це належне вшанування з боку держави своїх талантів, геніїв, героїв. Тих, хто поміж нас, і ми маємо їх помічати. Тих, кого з нами, на жаль, уже немає, але ми повинні їх пам’ятати», – наголосив президент.

«Другий рік поспіль ми відзначаємо прекрасних талановитих і героїчних громадян нашої держави такою відзнакою. Але за цей рік її сенс дещо змінився – ми відзначаємо не лише легендарних представників України в музиці, театрі, спорті. Російська Федерація змінила зміст нашого життя, тому сьогодні ми відзначаємо всіх тих, хто щодня як усередині держави, так і зовні захищає нашу незалежність, суверенітет своїм талантом і своєю роботою – різною, але надзвичайно важливою», – зауважив він.

Цього року за визначні особисті заслуги у становленні незалежної України та зміцненні її державності, захисті Вітчизни та служінні українському народові, вагомий внесок у розвиток національної освіти, мистецтва, спорту, охорони здоров'я, багаторічну плідну громадську діяльність відзнакою президента «Національна легенда України» нагороджено десятьох українців, трьох із них – посмертно.

Відзнакою президента «Національна легенда України» нагороджено Анатолія Бабічева, Ігоря Бедзая (посмертно), Ганну Бут, Ігоря Івасикова, Тату Кеплер, Марію Примаченко (посмертно), Андрія Свиста, Ольгу Свист, Анатолія Солов’яненка (посмертно) та Андрія Шевченка.

Зокрема, посмертно відзначено народну художницю України Марію Примаченко. Нагороду отримав Ігор Кожан, генеральний директор Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького, де нині триває виставка робіт мисткині.

Нагороду з рук Зеленського отримав начальник караулу загону пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Миколаївській області, лейтенант служби цивільного захисту Ігор Івасиков. Завдяки його діям з-під завалів будівлі ОДА у Миколаєві було врятовано 17 осіб.

«17 збережених життів. Щонайменше 17 причин бути сьогодні тут», – наголосив Глава держави.

Нагороди «Національна легенда України» удостоєні також двоє лікарів – нейрохірург відділення Інституту нейрохірургії імені академіка Ромоданова Національної академії медичних наук України Андрій Свист і педіатр Дитячого медичного центру «Добробут» Ольга Свист.

«Подружжя лікарів, яке на початку війни майже випадково опинилося в Бучі. Вони не змогли залишити місто, зателефонували друзям і попросили всиновити їхніх дітей – п’яти і двох років, – якщо вони не повернуться. Два тижні під постійними обстрілами, без належного обладнання вони робили надскладні операції, рятуючи важкопоранених дітей», – розповів Зеленський.

Відзнаку президента також було вручено провіднику пасажирського вагона станції Київ-Пасажирський АТ «Українська залізниця» Анатолію Бабічеву.

«Дев’ять днів у режимі нон-стоп його потяг евакуйовував людей із Костянтинівки, з Харкова, з Краматорська, з Лимана. У цьому ж поїзді, в іншому вагоні, працювала його дружина Наталя. У ніч з 12 на 13 березня під час обстрілу потяга вона загинула. Попри особисту трагедію Анатолій не зламався, повернувся до служби, до порятунку людей», – сказав президент.

Лауреатом відзнаки стала й викладачка Мелітопольського професійного аграрного ліцею Ганна Бут.

«Попри окупацію вона виховує своїх учнів патріотами, не боїться казати їм правду, організовувала проукраїнські мітинги в окупації, незважаючи на погрози та насильницькі дії загарбників. Відео, де вона, загорнувшись у прапор України, вимагає від міжнародної спільноти рішучіших дій, потрапило майже в усі світові ЗМІ та соцмережі. Мільйони людей на планеті почули: Мелітополь – це Україна», – наголосив глава держави.

Також була відзначена громадська діячка, волонтерка Тата Кеплер.

«Як і тисячі волонтерів, вісім років поспіль вона допомагає нашій армії. І неможливо напевно порахувати, скільки за цей час було знайдено й доправлено всього, що важливе для життя наших воїнів, могутніх людей, – аптечок, медичних рюкзаків, турнікетів, бронежилетів та іншого спорядження й оснащення. Я хочу подякувати в її особі всім волонтерам України. Дуже дякую», – зазначив Зеленський.

Відзнаку отримав і найкращий футболіст Європи 2004 року, головний тренер української національної збірної з футболу у 2016-2021 роках, Герой України Андрій Шевченко.

«Легенда київського «Динамо» і збірної України. Переможець Ліги чемпіонів і володар «Золотого м’яча». Його ім’я включено до списку ста найкращих футболістів в історії. Ці та багато інших титулів прославили його на весь світ. А зараз допомагають йому гуртувати весь світ задля підтримки й допомоги Україні. Амбасадор платформи UNITED24, наш великий спортсмен, великий чемпіон, наша легенда Андрій Шевченко», – сказав президент.

За вагомий творчий доробок і зміцнення культурної слави країни званням «Національна легенда України» посмертно нагороджено соліста опери, провідного майстра сцени Національної опери України у 1963-1992 роках, народного артиста та Героя України Анатолія Солов'яненка. Відзнаку отримали дружина артиста Світлана Дмитрівна та син Анатолій.

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Також посмертно нагороджено начальника служби безпеки польотів – старшого інспектора-льотчика Командування Військово-Морських сил Збройних Сил України, Героя України полковника Ігоря Бедзая. Нагороду отримали дружина загиблого захисника Юлія Вікторівна та донька Марія.

«Військовий льотчик 1-го класу. Герой України. За цими званнями – ціле життя, присвячене службі на благо держави. Якості та справи, які вражають. Його досвід – це десятки важливих бойових завдань. Його учні – це 15 екіпажів. Його мужність – це десять одиниць авіаційної техніки, яку ще в 14-му році в умовах надвисокого ризику він вивіз до Миколаєва із заблокованого аеродрому в Саках. Його приклад – це 217 воїнів із Криму, які, наслідуючи його, залишилися вірними присязі та Україні», – розповів глава держави.

За словами президента, 7 травня 2022 року, під час виконання пошуково-рятувальної операції Мі-14 Ігоря Бедзая був уражений ракетою ворожого літака, внаслідок чого полковник, захищаючи рідну землю, залишився в небі назавжди.

Присутні на церемонії вшанували хвилиною мовчання пам'ять тих, хто віддав своє життя за Україну.

Зеленський зауважив, що всі відзначені є скарбом нашої держави, і наголосив на важливості збереження їхнього надбання, адже після перемоги над ворогом таланти мають передаватися від одного покоління до іншого.

Відзнака «Національна легенда України» – державна нагорода України, відзнака президента України, що встановлена для відзначення громадян за визначні особисті заслуги у становленні незалежної України, зміцненні її державності, захисті Вітчизни та служінні Українському народові, вагомий внесок у розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров'я, а також за активну благодійну та громадську діяльність. Відзнака «Національна легенда України» була заснована президентом у 2021 році до 30-річчя Незалежності України.

Нагадаємо, 22 серпня 2021 року президент України Володимир Зеленський нагородив першими відзнаками «Національна легенда України» сім видатних українців. Лауреатами перших відзнак «Національна легенда України» стали сім видатних українців – поет Юрій Рибчинський, художник Іван Марчук, футболіст Олег Блохін, хореограф Мирослав Вантух, балерина Олена Потапова, співачка Софія Ротару та композитор Мирослав Скорик (посмертно).