Президент вручив перші відзнаки «Національна легенда»: хто став лауреатом

Зеленський нагородив першими відзнаками сім видатних українців

Лауреатами перших відзнак «Національна легенда України» стали сім видатних українців – поет Юрій Рибчинський, художник Іван Марчук, футболіст Олег Блохін, хореограф Мирослав Вантух, балерина Олена Потапова, співачка Софія Ротару та композитор Мирослав Скорик (посмертно). Про це розповів Президент Володимир Зеленський на церемонії нагородження відзнаками.

«Мною започатковано нову державну нагороду «Національна легенда України». Щороку ми будемо відзначати наших видатних співвітчизників, що досягли вершин у галузі культури, спорту, науки. Сьогодні перші відзнаки отримали сім видатних українців, сім великих імен, сім національних легенд», – зазначив президент.

Так, глава держави зауважив, що відзнакою нагороджено:

«національну легенду української поезії» Юрія Рибчинського,

«національну легенду українського живопису» Івана Марчука,

«національну легенду українського футболу» Олега Блохіна,

«національну легенду української хореографії» Мирослава Вантуха,

«національну легенду українського балету Олену Потапову,

«національну легенду української музики» Софію Ротару.

Також президент зауважив, що посмертно відзнаку присвоєно композиторові Мирославу Скорику, яку було вручено його дружині.

«Україна має сотні легенд. Усі вони будуть вшановані Україною. Ця премія відбуватиметься щороку і щороку, як і цьогоріч, від себе та від імені нашої держави, казатиму вам «Дякую»! Дякую кожному з вас. Слава вам! Слава Україні!».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський затвердив положення про нову державну відзнаку «Національна легенда України». Глава держави також затвердив малюнок цієї відзнаки та малюнок зразка бланка диплома до неї.

Відзнака буде золотою та матиме вигляд стилізованої квітки, пелюстки якої покриті синьою та жовтою емаллю. У центрі нагороди міститься рельєфне зображення Знака Княжої Держави Володимира Великого.

Нагороду носитимуть на грудях зліва та за наявності в нагородженого інших державних відзнак розміщують нижче знаків нагород на колодках (стрічках) та після зірок орденів.

Державну відзнаку «Національна легенда України» можуть отримати громадяни України та іноземці або особи без громадянства.