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Зеленський: «Суд» над полоненими в Маріуполі стане «лінією, за якою переговори з РФ неможливі»

Альона Боженко
glavcom.ua
Зеленський: «Суд» над полоненими в Маріуполі стане «лінією, за якою переговори з РФ неможливі»
Зеленський заявив, що Україна не піде на мирні переговори з РФ, якщо у Маіруполі відбудеться судилище
фото: Офіс президента

Зеленський зазначив, що окупанти готують декорації для абсолютно гидкого й абсурдного судилища

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у разі проведення так званого суду в тимчасово окупованому Маріуполі над українськими військовими, Україна не піде на мирні переговори з РФ. Про це Зеленський сказав у зверненні.

За словами президента такими діями Росія сама себе відріже від переговорів.

«Зараз у засобах масової інформації достатньо повідомлень про те, що в Маріуполі готують декорації для абсолютно гидкого й абсурдного судилища над українськими захисниками – над нашими воїнами, які в полоні в окупантів. Хай там що собі думають окупанти, хай що планують, реакція нашої держави буде абсолютно зрозумілою. Якщо це мерзенне судилище відбудеться, якщо наших людей у порушення всіх домовленостей, міжнародних правил заведуть у ці декорації... Це буде тією лінією, за якою будь-які переговори неможливі. Росія сама себе відріже від переговорів. Не буде більше розмов. Наша держава все сказала», — наголосив він.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що російські загарбники готують «суд» над бійцями полку «Азов».

Ватажок «ДНР» Денис Пушилін пообіцяв, що трибунал над ними буде «міжнародним». Зазначається, що у ролі свідків та жертв можуть виступати реальні люди.

Теги: Володимир Зеленський окупанти полон Маріуполь

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