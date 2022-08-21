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Зеленський вручив премії «Національна легенда України»

Альона Боженко
glavcom.ua
Зеленський вручив премії «Національна легенда України»
Зеленський нагородив лауреатів премії «Національна легенда України»
скріншот

Президент нагородив провідника Анатолія Бабічева

Президент Володимир Зеленський у неділю нагородив лауреатів премії «Національна легенда України». Про це гарант повідомив у Facebook.

«Таких людей із часу проголошення незалежності в Україні було чимало. А з початком повномасштабної війни стало ще більше. Пишаємося кожним і кожною. І кожного й кожну уособлюють цьогорічні лауреати премії «Національна легенда України», – поінформував президент.

За словами очільника держави, у 2022 році нагород удостоєні:

  • Провідник Анатолій Бабічев. Дев'ять днів його потяг вивозив людей із Костянтинівки, Харкова, Краматорська, Лимана. У цьому ж поїзді, в іншому вагоні, працювала його дружина Наталя. Під час обстрілу потяга вона загинула. Попри особисту трагедію Анатолій не зламався, повернувся до служби й порятунку людей.
  • Анатолій Борисович Солов’яненко (посмертно). За вагомий творчий доробок і зміцнення культурної слави України.
  • Пожежник Ігор Івасиков. Завдяки його діям з-під завалів ОДА у Миколаєві було врятовано 17 осіб.
  • Подружжя лікарів Ольга і Анатолій Свист. Опинившись у Бучі, вони не змогли залишити місто, зателефонували друзям і попросили всиновити їхніх дітей, якщо вони не повернуться. Два тижні під постійними обстрілами й без належного обладнання вони робили надскладні операції, рятуючи життя важкопоранених дітей.
  • Викладачка Ганна Бут із Мелітополя. Попри окупацію вона виховує своїх учнів патріотами. Відео, де вона, загорнувшись у прапор України, вимагає від міжнародної спільноти рішучіших дій, потрапило майже в усі світові ЗМІ та соцмережі. Мільйони людей на планеті почули: Мелітополь - це Україна.
  • Волонтерка Тата Кеплер. Як і тисячі волонтерів, вісім років поспіль вона допомагає нашій армії. Неможливо порахувати, скільки за цей час було знайдено й доправлено аптечок, медичних рюкзаків, турнікетів, бронежилетів та іншого спорядження.
  • Амбасадор платформи UNITED24, наш видатний спортсмен Андрій Шевченко. Переможець Ліги чемпіонів і володар «Золотого м’яча».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський нагородив відзнакою Глави держави «Хрест бойових заслуг» українських воїнів, які проявили себе в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України.

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