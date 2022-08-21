Зеленський вручив премії «Національна легенда України»

Президент нагородив провідника Анатолія Бабічева

Президент Володимир Зеленський у неділю нагородив лауреатів премії «Національна легенда України». Про це гарант повідомив у Facebook.

«Таких людей із часу проголошення незалежності в Україні було чимало. А з початком повномасштабної війни стало ще більше. Пишаємося кожним і кожною. І кожного й кожну уособлюють цьогорічні лауреати премії «Національна легенда України», – поінформував президент.

За словами очільника держави, у 2022 році нагород удостоєні:

Провідник Анатолій Бабічев. Дев'ять днів його потяг вивозив людей із Костянтинівки, Харкова, Краматорська, Лимана. У цьому ж поїзді, в іншому вагоні, працювала його дружина Наталя. Під час обстрілу потяга вона загинула. Попри особисту трагедію Анатолій не зламався, повернувся до служби й порятунку людей.

Анатолій Борисович Солов’яненко (посмертно). За вагомий творчий доробок і зміцнення культурної слави України.

Пожежник Ігор Івасиков. Завдяки його діям з-під завалів ОДА у Миколаєві було врятовано 17 осіб.

Подружжя лікарів Ольга і Анатолій Свист. Опинившись у Бучі, вони не змогли залишити місто, зателефонували друзям і попросили всиновити їхніх дітей, якщо вони не повернуться. Два тижні під постійними обстрілами й без належного обладнання вони робили надскладні операції, рятуючи життя важкопоранених дітей.

Викладачка Ганна Бут із Мелітополя. Попри окупацію вона виховує своїх учнів патріотами. Відео, де вона, загорнувшись у прапор України, вимагає від міжнародної спільноти рішучіших дій, потрапило майже в усі світові ЗМІ та соцмережі. Мільйони людей на планеті почули: Мелітополь - це Україна.

Волонтерка Тата Кеплер. Як і тисячі волонтерів, вісім років поспіль вона допомагає нашій армії. Неможливо порахувати, скільки за цей час було знайдено й доправлено аптечок, медичних рюкзаків, турнікетів, бронежилетів та іншого спорядження.

Амбасадор платформи UNITED24, наш видатний спортсмен Андрій Шевченко. Переможець Ліги чемпіонів і володар «Золотого м’яча».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський нагородив відзнакою Глави держави «Хрест бойових заслуг» українських воїнів, які проявили себе в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України.