Природа не прощає: Папа Римський закликав людей винести уроки з пандемії

Понтифік підкреслив, що пандемія вчить людей «взаємопов'язаності і спільному використанню планети»

Папа Римський Франциск закликав винести уроки з пандемії коронавірусу для охорони природи та захисту від кліматичних змін. Про це повідомляє видання Vatican News.

Понтифік підкреслив, що пандемія вчить людей «взаємопов'язаності і спільному використанню планети».

«Такі глобальні катастрофи, як Всесвітня епідемія і кліматичні зміни, показують, що у нас немає більше часу чекати: час рішучих дій вже настав, і люди цілком володіють засобами, щоб впоратися з кризою», – заявив він.

Папа Римський навів приказку на своїй рідній іспанській мові: «Бог прощає завжди, ми, люди – іноді, а природа не прощає ніколи».

Він підкреслив, що якщо руйнування природи вже запущено, його дуже важко зупинити, проте ще є час, і «його потрібно цілком використовувати для роботи разом, а не поодинці».

«Лиха, які ми переживаємо у зв'язку з пандемією і які вже відчуваємо у зв'язку зі зміною клімату, повинні підштовхнути до інновацій, до винаходів, до пошуку нових шляхів. З кризи не можна вийти колишніми, – ми виходимо з нього, стаючи краще або гірше. Перед нами стоїть саме такий виклик, і якщо ми не вийдемо кращими, то опинимося на шляху самознищення», – заявив Франциск.

Нагадаємо, що у своєму Великодньому зверненні до вірян папа Римський Франциск також згадав про війну на сході України.