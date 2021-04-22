Степанов розповів, які обмеження діятимуть на Великдень

Степанов припустив, що Київ після 30 квітня перейде в жовту зону карантину

Голова МОЗ Максим Степанов розповів, які обмеження будуть діяти в період великодніх свят. За його словами, ситуація з поширенням коронавірусу стабілізувалася, тому додаткових обмежень на Великдень не планується.

«Додаткових обмежень на Великдень ми не плануємо. Розумію, як важливо українцям відсвяткувати цей світлий день згідно з традиціями. А для мене важливо, щоби ці святкування пройшли з дотриманням усіх правил безпеки», – написав Степанов в Facebook.

Степанов припустив, що Київ після 30 квітня перейде в жовту зону карантину. «Я не хочу, щоби відразу після свят у нас знову був сплеск захворюваності. Тому закликаю українців продовжувати дотримуватися встановлених протиепідемічних правил, носити маски правильно, тому що це не амулет – у кишені вона вас не захистить», – зазначив міністр.

Степанов закликав українців уникати скупчень людей і святкувати у вузькому сімейному колі, а церкву – створити всі умови для безпечного відвідування храмів вірянами.

Нагадаємо, Православна церква України закликала в поминальні дні, через тиждень після Великодня, не нести на кладовища алкоголь і пластикові квіти.

Раніше дослідник Київської Школи Економіки Павло Мартишев розповів, що середня вартість великоднього кошика за рік зросла на 39% в номінальному вираженні.

Зазначимо, Степанов прогнозував, що наступний спалах коронавірусу може бути через 3-4 тижні після Великодніх свят.