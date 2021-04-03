Посол: Папа Римський розглядає питання візиту в Україну

За питання організації візиту понтифіка відповідає посольство України при Святому Престолі

Папа Римський Франциск наразі ще не дав відповіді на запрошення президента Володимира Зеленського відвідати Україну до святкування 30-ї річниці Незалежності.

Про це заявив посол України в Італії Ярослав Мельник, повідомляє «Укрінформ».

Він додав, що за питання організації візиту відповідає посольство України при Святому Престолі.

«Питання про візит Папи до України порушувалося під час нещодавнього візиту прем'єр-міністра України до Ватикану. Вони розглядають це питання, дякують за запрошення. Поки що рішення не прийнято», – сказав Мельник.

Нагадаємо, 25 березня Папа Римський Франциск прийняв на приватній аудієнції в Апостольському палаці Ватикана прем'єр-міністра України Дениса Шмигаль.

Під час зустрічі були підтверджені добрі двосторонні відносини між Святим Престолом і Україною. Сторони обговорили деякі поточні питання взаємного інтересу, а також різні теми, пов'язані з життям і діяльністю католицької церкви в країні.

Папа Франциск і український прем'єр-міністр приділили велику увагу кризі в галузі охорони здоров'я та ситуації на сході України. Було висловлено сподівання, що недавні порушення режиму припинення вогню поступляться місцем жестам на користь мирного врегулювання конфлікту, повідомляє прес-служба Ватикана.

До слова, Папа Римський Франциск підписав указ, який зменшує розмір зарплати кардиналам та іншим працівникам Святого престолу для збереження робочих місць на тлі фінансових труднощів, які виникли внаслідок пандемії коронавірусу.

Раніше Папа Римський Франциск виступив із засудженням організованої злочинності, що використовує для свого збагачення спалах пандемії коронавірусу.