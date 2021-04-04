  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Папа Римський згадав у Великодньому зверненні про війну на сході України

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Надто багато війн і надто багато насильства ще й далі існують у світі, переконаний Папа - Папа Римський згадав у Великодньому зверненні про війну на сході України
    Надто багато війн і надто багато насильства ще й далі існують у світі, переконаний Папа
    Фото: slovoidilo.ua

    Франциск зазначив, що на сьогодні, 4 квітня, припадає Всесвітній день заборони протипіхотних мін

    У своєму Великодньому зверненні до вірян папа Римський Франциск згадав про війну на сході України. Текст послання оприлюднив ресурс Vatican News.

    «Надто багато війн і надто багато насильства ще й далі існують у світі! Нехай же Господь, який є нашим миром, допоможе нам здолати ментальність війни. Нехай же дасть полоненим під час конфліктів, особливо в східній Україні та в Нагірному Карабасі неушкодженими й здоровими повернутися до своїх сімей, та надихне правителів у всьому світі спинити гонку нових озброєнь», – сказав понтифік.

    Він зазначив, що на сьогодні, 4 квітня, припадає Всесвітній день заборони протипіхотних мін, «підступних і жахливих боєприпасів, які щороку вбивають або калічать багатьох невинних людей».

    «Наскільки кращим був би світ без цих знарядь смерті», – наголосив Франциск.

    Він також закликав молитися, зокрема, щоб минули обмеження, з якими нині стикаються люди.

    «Також і цього року в різних місцях чимало християн святкували Великдень з великими обмеженнями та, іноді навіть без можливості взяти участь у літургійних богослужіннях. Молімося, аби ці обмеження, як і будь-які обмеження свободи культу та релігії в світі, були усунені, щоб кожному було дано можливість вільно молитися і прославляти Бога», – підсумував понтифік.

    Нагадаємо, Папа Франциск провів Великодню месу 4 квітня в базиліці Святого Петра, звідти ж він виголосив своє традиційне благословення «місту та світові».

    Нагадаємо, у неділю, 4 квітня, християни західного обряду відзначають одне з найважливіших свят у році – Великдень або свято Воскресіння Христового. У цей день християни згадують події, описані в Євангелії: в п’ятницю Ісус був розп’ятий, а в неділю – воскрес. Великдень у вірян західного обряду відзначається протягом тижня.

    До слова, Зеленський привітав християн західного обряду з Великоднем.

    Як повідомлялося, в Італії почав діяти суворий великодній локдаун.

    Читайте також:
    Теги: церква Папа Римський Ватикан
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies