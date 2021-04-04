Папа Римський згадав у Великодньому зверненні про війну на сході України

Надто багато війн і надто багато насильства ще й далі існують у світі, переконаний Папа

Франциск зазначив, що на сьогодні, 4 квітня, припадає Всесвітній день заборони протипіхотних мін

У своєму Великодньому зверненні до вірян папа Римський Франциск згадав про війну на сході України. Текст послання оприлюднив ресурс Vatican News.

«Надто багато війн і надто багато насильства ще й далі існують у світі! Нехай же Господь, який є нашим миром, допоможе нам здолати ментальність війни. Нехай же дасть полоненим під час конфліктів, особливо в східній Україні та в Нагірному Карабасі неушкодженими й здоровими повернутися до своїх сімей, та надихне правителів у всьому світі спинити гонку нових озброєнь», – сказав понтифік.

Він зазначив, що на сьогодні, 4 квітня, припадає Всесвітній день заборони протипіхотних мін, «підступних і жахливих боєприпасів, які щороку вбивають або калічать багатьох невинних людей».

«Наскільки кращим був би світ без цих знарядь смерті», – наголосив Франциск.

Він також закликав молитися, зокрема, щоб минули обмеження, з якими нині стикаються люди.

«Також і цього року в різних місцях чимало християн святкували Великдень з великими обмеженнями та, іноді навіть без можливості взяти участь у літургійних богослужіннях. Молімося, аби ці обмеження, як і будь-які обмеження свободи культу та релігії в світі, були усунені, щоб кожному було дано можливість вільно молитися і прославляти Бога», – підсумував понтифік.

Нагадаємо, Папа Франциск провів Великодню месу 4 квітня в базиліці Святого Петра, звідти ж він виголосив своє традиційне благословення «місту та світові».

Нагадаємо, у неділю, 4 квітня, християни західного обряду відзначають одне з найважливіших свят у році – Великдень або свято Воскресіння Христового. У цей день християни згадують події, описані в Євангелії: в п’ятницю Ісус був розп’ятий, а в неділю – воскрес. Великдень у вірян західного обряду відзначається протягом тижня.

До слова, Зеленський привітав християн західного обряду з Великоднем.

Як повідомлялося, в Італії почав діяти суворий великодній локдаун.

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