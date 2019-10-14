Під Офісом Президента вимагають зупинити розведення військ



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Мітинг під Офісом Президента проти розведення військ Фото: Ольга Нагорняк/Укрінформ

Участь в акції беруть мешканці прифронтової зони, переселенці, ветерани

Під Офісом Президента 14 жовтня проходить акція з вимогою не допустити відведення українських військ із Золотого, Петрівського та інших прифронтових населених пунктів, які контролюють Збройні сили України.

Про це повідомляє Укрінформ.

«Під Офісом Президента сьогодні збираються люди для того, щоб спонукати Президента не робити хибних кроків з відведення українських військ з української землі. Не залишати українські населені пункти в «сірій зоні», де вони будуть наражатися на небезпеку», – розповів учасник акції Андрій Тетерук – колишній командир батальйону «Миротворець», учасник боїв під Іловайськом та ексдепутат Верховної Ради від «Народного фронту».

Участь в акції беруть кілька десятків людей – мешканці прифронтової зони, переселенці, ветерани.

Активісти розмістили під Офісом Президента плакат Руху опору капітуляції. Учасники акції тримають синьо-жовті прапори, кожному учасники акції наклеюють на руку жовтий скотч.

Учасники акції також спорудили під Офісом Президента символічну стіну з 134-х цеглин, у ній кожна цеглина символізує населений пункт уздовж лінії розмежування.

Активісти також мають намір долучитися до акції «Ні капітуляції!», яку заплановано провести 14 жовтня у Києві.

Офіційний Київ прокоментував інформацію про зрив розведення військ у Золотому і Петрівському.

Нагадаємо, ексміністр закордонних справ Павло Клімкін вважає так звану формулу Штайнмаєра щодо Донбасу маразмом і виконанням російської логіки.

Днями ЗМІ опублікували «схему» розведення сил на Донбасі.

Як повідомлялося, 13 жовтня, у ОБСЄ заявили про готовність бойовиків до відводу військ на Донбасі.