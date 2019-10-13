Пристайко їде до Європарламенту для обговорення Донбасу та російської агресії



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Ключовою темою засідання Європарламенту буде ситуація на сході нашої держави в контексті агресії Росії та зусиль української сторони з реалізації Мінських домовленостей

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко візьме участь у засіданні профільного комітету Європарламенту, ключовою темою якого буде ситуація на Донбасі.

Про це повідомили в пресслужбі МЗС України.

Так, 14 жовтня у Брюсселі Пристайко візьме участь у засіданні комітету ЄП у закордонних справах.

«Ключовою темою якого буде ситуація на сході нашої держави в контексті агресії Росії та зусиль української сторони з реалізації Мінських домовленостей», — йдеться у повідомленні.

Крім цього, голова МЗС поїде до Люксембургу, де на полях засідання Ради ЄС у закордонних справах візьме участь у міністерському засіданні «Групи друзів України в ЄС» на запрошення очільниці дипломатії ЄС Федеріки Могеріні.

«Вадим Пристайко поінформує партнерів про впровадження комплексних реформ в Україні, безпекову ситуацію на Донбасі та стан підготовки до саміту у «Нормандському форматі», — розповіли у МЗС.

Напередодні у Росії озвучили нову умову для зустрічі Нормандської четвірки.

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що «формула Штайнмаєра» є «компромісним варіантом» виконання Мінських угод.

Як повідомлялося, Берлін підтвердив намір провести саміт Нормандської четвірки.

За словами Ангели Меркель, зустріч планується в Парижі.

Також президент Володимир Зеленський розповів, про що йтиметься на зустрічі Нормандської четвірки.

Зеленський запевнив, що Україна не підписувала із так званими «ЛНР» та «ДНР» жодних угод. Крім того він заявив, що «поважає право громадян на протести».