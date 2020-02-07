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    Політика

    Пристайко розраховує, що Угорщина розблокує діалог Україна-НАТО

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    Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко - Пристайко розраховує, що Угорщина розблокує діалог Україна-НАТО
    Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко

    Глави МЗС України та Угорщини обговорили імплементацію закону України «Про освіту» і питання національної меншини

    Україна ухваленням закону «Про повну загальну середню освіту» врегулювала мовне питання для нацменшин і розраховує на розблокування Угорщиною діалогу України з НАТО на високому рівні.

    Про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко під час зустрічі з міністром зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петером Сіярто у Києві 7 лютого, повідомляє пресслужба МЗС України.

    «Пристайко зазначив, що з ухваленням 16 січня 2020 року закону «Про повну загальну середню освіту» Україна виконала усі рекомендації Венеціанської комісії щодо закону «Про освіту» і розраховує, що Угорщина у відповідь розблокує діалог України з НАТО на високому рівні», - йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що міністри обговорили весь спектр питань порядку денного українсько-угорських відносин, у тому числі імплементацію закону України «Про освіту» і питання національної меншини.

    Сіярто підкреслив зацікавленість Угорщини у покращенні двосторонніх відносин з Україною та активізації економічної співпраці.

    Нагадаємо, глава Міносвіти України Ганна Новосад відхилила «мовні» пропозиції Сіярто: «Україна закриває політичні дискусії щодо мовного питання для шкіл з мовою навчання нацменшин.»

    Як повідомлялось, 16 січня було ухвалено новий Закон «Про повну загальну середню освіту». За проголосували 327 депутатів.

    Законом, зокрема, визначається, що мовою освіти є державна мова, а також урегульовується питання навчання мовами корінних народів та національних меншин.

    Серед іншого закон затверджує обов’язкову Державну підсумкову атестацію (ДПА) за кожний рівень повної загальної середньої освіти з державної мови, математики та інших предметів, визначених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти й науки, крім випадків, визначених законодавством.

    Зазначимо, що перша реакція угорської громади Закарпаття на ухвалений закон «Про повну загальну середню освіту» виявилася негативною.

    МЗС міністр НАТО Закарпаття освіта мова закон Угорщина політика Україна Вадим Пристайко
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