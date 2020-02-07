Пристайко розраховує, що Угорщина розблокує діалог Україна-НАТО



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Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко

Глави МЗС України та Угорщини обговорили імплементацію закону України «Про освіту» і питання національної меншини

Україна ухваленням закону «Про повну загальну середню освіту» врегулювала мовне питання для нацменшин і розраховує на розблокування Угорщиною діалогу України з НАТО на високому рівні.

Про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко під час зустрічі з міністром зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петером Сіярто у Києві 7 лютого, повідомляє пресслужба МЗС України.

«Пристайко зазначив, що з ухваленням 16 січня 2020 року закону «Про повну загальну середню освіту» Україна виконала усі рекомендації Венеціанської комісії щодо закону «Про освіту» і розраховує, що Угорщина у відповідь розблокує діалог України з НАТО на високому рівні», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що міністри обговорили весь спектр питань порядку денного українсько-угорських відносин, у тому числі імплементацію закону України «Про освіту» і питання національної меншини.

Сіярто підкреслив зацікавленість Угорщини у покращенні двосторонніх відносин з Україною та активізації економічної співпраці.

Нагадаємо, глава Міносвіти України Ганна Новосад відхилила «мовні» пропозиції Сіярто: «Україна закриває політичні дискусії щодо мовного питання для шкіл з мовою навчання нацменшин.»

Як повідомлялось, 16 січня було ухвалено новий Закон «Про повну загальну середню освіту». За проголосували 327 депутатів.

Законом, зокрема, визначається, що мовою освіти є державна мова, а також урегульовується питання навчання мовами корінних народів та національних меншин.

Серед іншого закон затверджує обов’язкову Державну підсумкову атестацію (ДПА) за кожний рівень повної загальної середньої освіти з державної мови, математики та інших предметів, визначених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти й науки, крім випадків, визначених законодавством.

Зазначимо, що перша реакція угорської громади Закарпаття на ухвалений закон «Про повну загальну середню освіту» виявилася негативною.