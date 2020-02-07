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    Зеленський з президентом Італії обговорили питання інтеграції України в євроатлантичні структури

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    <p>Володимир Зеленський під час зустрічі з Президентом Італійської Республіки Серджіо Маттареллою: для України важлива розбудова відносин з Італією як впливовим членом ЄС і НАТО</p> - Зеленський з президентом Італії обговорили питання інтеграції України в євроатлантичні структури

    Володимир Зеленський під час зустрічі з Президентом Італійської Республіки Серджіо Маттареллою: для України важлива розбудова відносин з Італією як впливовим членом ЄС і НАТО

    Фото: president.gov.ua

    Лідери двох країн обговорили розвиток політичного діалогу, перспективи торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва держав

    Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Італії Серджіо Маттарелла питання інтеграції України в євроатлантичні структури. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

    Лідери двох країн також обговорили розвиток політичного діалогу, перспективи торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва, підтримку Італією процесу реформ в Україні.

    «Для України важливо розвиток відносин з Італією як впливовим членом ЄС і НАТО», - підкреслив Зеленський.

    Також він зазначив, що зараз відкриваються нові можливості для активізації співробітництва між двома країнами.

    У свою чергу, президент Італії позитивно оцінив роль української громади в Італії, яка вносить важливий внесок в розвиток людських контактів між країнами.

    Крім того, Зеленський ознайомив Маттарелла з ситуацією на Донбасі та станом реалізації домовленостей паризького саміту в нормандському форматі. Володимир Зеленський висловив сподівання, що Італія і надалі буде підтримувати солідарні міжнародні зусилля по відновленню суверенітету і територіальної цілісності України.

    Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський на зустрічі з прем'єром Італії Джузеппе Конте попросив закрити офіси самопроголошених «республік Донбасу», а також підняв питання колишнього нацгвардійця Віталія Марківа.

    ЄС НАТО Італія Володимир Зеленський президент Джузеппе Конте
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