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    Думки вголос

    Рік тому Верховна Рада закріпила в Конституції курс на вступ до Євросоюзу та НАТО

    • Петро Порошенко

      П'ятий президент України

    • Розсилка
    Рік тому Верховна Рада закріпила в Конституції курс на вступ до Євросоюзу та НАТО
    Фото: УНІАН

    Парламентська асамблея НАТО має звернутися до глав держав та урядів країн-членів НАТО із закликом надати Україні План дій щодо членства

    Рік тому за моїм поданням Верховна Рада закріпила в Конституції курс на вступ до Євросоюзу та НАТО. Новий Президент ніби підтвердив європейський та євроатлантичний курс України. Нова Верховна Рада за ініціативи команди Європейська Солідарність – проголосувала постанову щодо незмінності саме такої стратегії.

    Проте слова – порожні, коли не підкріплені конкретними справами. Ми вимагаємо від влади прискорення євроінтеграційних процесів. Як єдина державницька опозиційна сила – готові підтримувати будь-які кроки влади, які наближають нас до ЄС та НАТО.

    У травні відбудеться Парламентська асамблея НАТО. Наше завдання – добитися, аби Асамблея звернулася до глав держав та урядів країн-членів НАТО із закликом надати Україні План дій щодо членства. Реальний ПДЧ, на відміну від національних програм, передбачає зобов'язання не лише України, а і з боку самого НАТО – прийняти країну, коли вона виконала план. Ось чому я так наполегливо вимагаю від влади зайняти у цьому питанні активну наступальну позицію.

    А коли бачимо як Росія цілеспрямовано руйнує проукраїнську коаліцію при очевидній безпорадності української влади, розуміємо, що, можливо, зараз чи не остання нагода отримати ПДЧ у середньостроковій перспективі. Двері будуть відчинені не завжди. І вікно можливостей теж закриється. Прогавимо шанс – нащадки не пробачать!

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    ЄС Росія Верховна Рада НАТО
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