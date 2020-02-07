Новосад відхилила «мовні» пропозиції Сіярто: ми закриваємо політичні дискусії



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Ганна Новосад: Україна закриває політичні дискусії щодо мовного питання для шкіл з мовою навчання нацменшин

Ганна Новосад наголосилоа, що Україна послідовно виконала усі рекомендації Венеційської комісії

Україна закриває політичні дискусії щодо мовного питання для шкіл з мовою навчання нацменшин. Наша мета - щоб усі українські діти незалежно від їхнього етнічного походження на високому рівні володіли державною мовою. Про це сказала міністр освіти та науки Ганна Новосад під час зустрічі з міністром зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петером Сіярто, повідомляє преслужба МОН.

«Основний лейтмотив цієї зустрічі — ми закриваємо політичні дискусії щодо мовного питання для шкіл з мовою навчання нацменшин і зосереджуємося на роботі з вчителями та методистами... Основна ціль — щоб усі українські діти незалежно від їхнього етнічного походження на високому рівні володіли державною мовою», - зазначила вона.

Під час зустрічі Сіярто запропонував Новосад розглянути дві можливості, які б могли, на його думку, забезпечити кращі умови для вивчення рідної мови для угорської громади. Серед них прирівняти угорську мову до мови корінного народу; збільшити кількість годин на вивчення української мови, але не за рахунок інших предметів, а за рахунок збільшення годин на предмет «Українська мова».

Обидві пропозиції український міністр освіти відхилила як неприйнятні. На її переконання, збільшення кількості годин на вивчення української мови без зменшення кількості предметів, що вивчаються угорською, призведе до того, що діти навчатимуться 7 днів на тиждень. «Ми маємо чіткі межі того, яким має бути навантаження дитини. Якщо ми збільшимо його — це вже загроза для здоров´я дітей. Цю межу ми точно переходити не будемо. Зараз ми маємо Закон «Про повну загальну середню освіту», який, з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії, виписав збалансовану систему, за якою поступово відбувається збільшення відсотку предметів, що викладаються українською. Які предмети вивчати державною — рішення школи. Це оптимальний варіант», — додала міністр.

Щодо визнання угорської меншини корінним народом, то, на переконання Новосад, це політичне питання, яке зараз не варто піднімати. «Корінні народи у нас чітко визначені в законодавстві. Потрібно розуміти, що зміна переліку країн порушить основні закладені принципи. Корінними народами наразі розглядаються ті, що не мають іншої держави, окрім України, яка відстоює розвиток їхньої культурної і мовної спадщини. Угорська мова під цей принцип не підпадає», — зазначила Новосад.

Вона підкреслила, що Україна послідовно виконала усі рекомендації Венеційської комісії.

«Далі — системний діалог із освітянами. Для цього вже в лютому фахівці МОН матимуть зустрічі в Закарпатті для обговорення з освітянами положень проєкту Державного стандарту про базову освіту»,— наголосила Ганна Новосад.

Як повідомлялось, 16 січня було ухвалено новий Закон «Про повну загальну середню освіту». За проголосували 327 депутатів.

Законом, зокрема, визначається, що мовою освіти є державна мова, а також урегульовується питання навчання мовами корінних народів та національних меншин.

Серед іншого закон затверджує обов’язкову Державну підсумкову атестацію (ДПА) за кожний рівень повної загальної середньої освіти з державної мови, математики та інших предметів, визначених центральним органом виконавчої влади у сфері освіти й науки, крім випадків, визначених законодавством.

Зазначимо, що перша реакція угорської громади Закарпаття на ухвалений закон «Про повну загальну середню освіту» виявилася негативною.