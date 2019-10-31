Пристайко вважає розпуск «Л/ДНР» абсолютно логічним кроком



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Мирний план щодо Донбасу враховує, що з моменту проведення виборів в окупованих районах не може бути іншої влади, ніж та, яка була обрана

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що вимога Києва розпустити збройні формування «Л/ДНР» є «абсолютно логічною».

Про це він сказав в інтерв'ю ТСН.

«У принципі це абсолютно логічно, незважаючи на те, що коментується деякими засобами масової інформації і деякими іноземними лідерами. Це є абсолютно логічним кроком, якщо ви подивитеся на плани, які у нас є», — сказав міністр.

За словами Пристайка, мирний план Києва щодо Донбасу враховує, що з моменту проведення виборів в окупованих районах Луганської та Донецької областей не може бути іншої влади, ніж та, яка була обрана.

«Це не дуже детально обговорювалось раніше, але це є одним із логічних кроків, які мають бути зроблені, якщо ми йдемо вздовж всього цього плану», — зауважив голова МЗС.

До слова, раніше глави незаконних угруповань «ДНР» і «ЛНР» Денис Пушилін і Леонід Пасічник заявили, що узгодження «формули Штайнмайєра» означає визнання за «народом Донбасу права самому визначати свою долю».