Наше інформаційне поле заміновано, - Зеленський
За словами президента, сьогодні інформаційне поле України стосовно Донбасу та Криму заміноване фейками, маніпуляціями та агресією
Президент Володимир Зеленський наголошує, що пріоритетом української влади у питанні Донбасу та Криму, окрім дипломатії, також є інформаційна та гуманітарна політика.
«Ці політики не існують одна без одної. Немає жодного сенсу розповідати, як добре в Україні, якщо це не збігається з реальністю за межами КПВВ. І будь-які покращення не важливі, якщо наші громадяни банально про них не знатимуть, а отже, не зможуть ними скористатися», – зазначив глава держави під час виступу на «Форумі єдності» в Маріуполі Донецької області.
«Якщо дієва гуманітарна політика – це завдання в першу чергу держави, то інформаційна політика – спільний виклик і спільна відповідальність влади, засобів масової інформації й кожного користувача соціальних мереж», – наголосив він.
За словами президента, сьогодні про Крим взагалі майже не йдеться у великих мас-медіа, він зник з інформаційного порядку денного ЗМІ, а згадки про людей на непідконтрольному Донбасі так чи інакше пов’язані тільки з війною, що ставить на них негативне клеймо. «Наших громадян з Луганська та Донецька, незалежно від їхнього ставлення до так званих ЛНР, ДНР – без винятку називають «сєпарами», а в офіційній риториці вже стало нормою казати «мешканці».
«Мешканці тимчасово окупованих територій». І все менше, згадуючи жителів Криму та Донбасу, ми говоримо «громадяни України». Це неправильно. Ми не повинні про це забувати. Вони не повинні про це забувати», – наголосив Зеленський.
«Сьогодні наше інформаційне поле, гадаю, заміноване. Окрім фейків та маніпуляцій, зустрічається гнів, агресія, риторика, інколи переповнена ненавистю. На мою думку, всім суспільством нам слід глибокого вдихнути, видихнути й поговорити спокійно. Розсудливо. Без зайвих емоцій і лозунгів», – зазначив президент.
Як перед цим заявив президент, закінчити війну та повернути українські території можна єдиним шляхом - це дипломатія і санкційний тиск.
Як повідомлялось, у Маріуполі 30 жовтня проходить «Форум єдності» - масштабний захід, присвячений інституціоналізації діалогу між суспільством та владою.
Нагадаємо, у вівторок, 29 жовтня, у Золотому розпочалося розведення сил.
Як раніше зазначалось, розведення мало почались після семи днів дотримання режиму тиші на відповідних ділянках. Втім, увечері 28 жовтня проросійські бойовики стріляли по житлових будинках у населеному пункті Золоте-4 Попаснянського району Луганської області.
Також очільник МСЗ України заявив, що розведення сил в Петровському Донецької області розпочнеться через сім днів режиму тиші.