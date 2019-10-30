Наше інформаційне поле заміновано, - Зеленський



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Володимир Зеленський вважає інформаційний простір України замінованим

За словами президента, сьогодні інформаційне поле України стосовно Донбасу та Криму заміноване фейками, маніпуляціями та агресією

Президент Володимир Зеленський наголошує, що пріоритетом української влади у питанні Донбасу та Криму, окрім дипломатії, також є інформаційна та гуманітарна політика.

«Ці політики не існують одна без одної. Немає жодного сенсу розповідати, як добре в Україні, якщо це не збігається з реальністю за межами КПВВ. І будь-які покращення не важливі, якщо наші громадяни банально про них не знатимуть, а отже, не зможуть ними скористатися», – зазначив глава держави під час виступу на «Форумі єдності» в Маріуполі Донецької області.

«Якщо дієва гуманітарна політика – це завдання в першу чергу держави, то інформаційна політика – спільний виклик і спільна відповідальність влади, засобів масової інформації й кожного користувача соціальних мереж», – наголосив він.

За словами президента, сьогодні про Крим взагалі майже не йдеться у великих мас-медіа, він зник з інформаційного порядку денного ЗМІ, а згадки про людей на непідконтрольному Донбасі так чи інакше пов’язані тільки з війною, що ставить на них негативне клеймо. «Наших громадян з Луганська та Донецька, незалежно від їхнього ставлення до так званих ЛНР, ДНР – без винятку називають «сєпарами», а в офіційній риториці вже стало нормою казати «мешканці».

«Мешканці тимчасово окупованих територій». І все менше, згадуючи жителів Криму та Донбасу, ми говоримо «громадяни України». Це неправильно. Ми не повинні про це забувати. Вони не повинні про це забувати», – наголосив Зеленський.

«Сьогодні наше інформаційне поле, гадаю, заміноване. Окрім фейків та маніпуляцій, зустрічається гнів, агресія, риторика, інколи переповнена ненавистю. На мою думку, всім суспільством нам слід глибокого вдихнути, видихнути й поговорити спокійно. Розсудливо. Без зайвих емоцій і лозунгів», – зазначив президент.

Як перед цим заявив президент, закінчити війну та повернути українські території можна єдиним шляхом - це дипломатія і санкційний тиск.

Як повідомлялось, у Маріуполі 30 жовтня проходить «Форум єдності» - масштабний захід, присвячений інституціоналізації діалогу між суспільством та владою.

Нагадаємо, у вівторок, 29 жовтня, у Золотому розпочалося розведення сил.

Як раніше зазначалось, розведення мало почались після семи днів дотримання режиму тиші на відповідних ділянках. Втім, увечері 28 жовтня проросійські бойовики стріляли по житлових будинках у населеному пункті Золоте-4 Попаснянського району Луганської області.

Також очільник МСЗ України заявив, що розведення сил в Петровському Донецької області розпочнеться через сім днів режиму тиші.