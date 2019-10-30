Голова Луганської ОДА: бойовики «ЛНР» погодились на новий КПВВ у Золотому



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29 жовтня у Золотому розпочалося розведення військ

У Золотому буде новий КПВВ – єдиний шлях для автомобільного сполучення з тимчасово окупованою частиною Луганської області

Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай повідомив, що «влада» так званої ЛНР погодилась на відкриття контрольного пункту вʼїзду-виїзду «Золоте».

Про це повідомляє «Громадське».

«Під час розведення війська обох сторін мають розвести на відстань кілометра. Вийде «сіра зона», і ми зможемо спокійно добудувати КПВВ і запустити його в роботу. Це буде новий КПВВ, єдиний шлях для автомобільного сполучення з тимчасово окупованою частиною Луганської області», - сказав Гайдай.

На питання, чи є згода терористичної «ЛНР» на відкриття, голова ОДА відповів: «Так, є».

Нагадаємо, в ОБСЄ назвали розведення сил у Золотому «великим кроком вперед».

Міністерство закордонних справ Німеччини назвало розведення сил у районі Золотого «сигналом надії».

Раніше командувач операції Об'єднаних сил Володимир Кравченко розповів подробиці розведення сил і засобів на Донбасі.

Як відомо, у вівторок міністр закордонних справ Вадим Пристайко сказав журналістам у Маріуполі, що в Золотому «розведення відбувається просто зараз».

Згодом у штабі ООС підтвердили, що розведення сил біля Золотого розпочато.