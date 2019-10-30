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    У Москві помер ватажок терористів «ДНР»

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    Максим Шишов - Мрак - народився в Донецьку і колись був офіцером СБУ - У Москві помер ватажок терористів «ДНР»
    Максим Шишов - Мрак - народився в Донецьку і колись був офіцером СБУ

    Командир бойовиків угруповання «ДНР» помер в лікарні

    Командир бойовиків терористичного об’єднання «ДНР» Максим Шишов на прізвисько Мрак (Морок – ред.) помер у Москві.

    Про це повідомили російські окупанти в соціальних мережах.

    «Помер в реанімації. Глибоке ураження і відмова внутрішніх органів», - йдеться у повідомленні прихильників «русского мира».

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    При цьому Мрак вже рік як був «на громадянці». Внутрішні органи Шишова могли відмовити з різних причин, як від хвороби чи отруєння, так і від фізичних травм.

    Як стало відомо, Шишов приєднався до бойовиків з самого початку російсько-української війни. У битві за Дебальцеве отримав поранення в ногу.

    Його ім'я зазначено і в базі «Миротворець», як бойовика незаконних збройних формувань, так і в списку зрадників Батьківщини.

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    Максим Шишов народився в Донецьку і колись був офіцером СБУ. Є одним з організаторів бандформувань. Вважався командиром мінометного підрозділу «ДНР». Проводив тортури українських полонених. Сам себе назвав членом так званої «військової контррозвідки «ДНР».

    Росія окупанти бойовики на Донбасі ДНР смерть
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