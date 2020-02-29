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    У світі

    Радбез ООН обговорив події в Сирії

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    Радбез ООН обговорив події в Сирії

    Постійний представник США в ООН висловила Туреччині співчуття та підкреслила підтримку Вашингтоном Анкари

    Рада безпеки ООН провела термінове засідання стосовно загострення збройного протистояння у Сирії.

    Як пише Daily Sabah, засідання відбулося після завданого сирійським режимом авіаудару, який вбив 33 турецьких військових в провінції Ідліб.

    За словами в.о. голови Радбезу, Постійного представника Бельгії в ООН Марка Пекстена де Буйсверве, зустріч було скликано на запит США, Німеччини, Великобританії, Франції, Бельгії, Естонії та Домініканської республіки.

    Постійний представник Туреччини в ООН Ферідун Сініроглу назвав сирійський авіаудар «войовничим актом агресії проти Туреччини».

    «Туреччина не прагне війни, але без вагань застосує силу, коли і якщо її безпека опиниться під загрозою. Будь-яка провокація отримає відповідь усіма методами», – сказав Сініроглу. 

    Постійний представник США в ООН Келлі Крафт висловила Туреччині співчуття та підкреслила підтримку Вашингтоном Анкари. «Туреччина має нашу повну підтримку у самозахисті на невиправдані напади на турецький спостережний пункт», – сказала Крафт під час засідання Радбезу. 

    Вона висловила Росії вимогу негайно посадити усі літаки в Сирії та разом із сирійськими урядовими силами відійти за лінії розведення, погоджені під час зустрічі в Сочі. «Перманентне припинення вогню має бути відповіддю на цей конфлікт», – зазначила Крафт.

    Постійний представник Німеччини в ООН Крістоф Хеусген теж вимагав у режиму Асада припинити військовий наступ, а від Росії – згорнути підтримку сирійської влади.

    «Військового рішення немає, лише політичне», – зауважив Хеусген, закликавши Москву та Дамаск сповна дотримуватися власних зобов’язань, відповідно до міжнародного права. 

    Дипломат наголосив на потребі «гуманітарного перемир’я» та висловив готовність працювати з Росією та Туреччиною для його встановлення. 

    Нагадаємо, Туреччина як реакцію на загострення ситуації в Ідлібі розглядає можливість перекриття проток Босфор і Дарданелли для проходу військових кораблів, а також може відкласти розгортання російських систем С-400. За останній місяць Туреччина перекинула в Ідліб близько 5000 військових та броньовану техніку, зокрема й танки.

    Турецькі війська у відповідь завдали наземних і повітряних ударів по більш як 200 об’єктах сирійського режиму, а також ліквідували щонайменше 309 військових армії Асада. 

    На опублікованому аерофотознімку, знятому безпілотником у п’ятницю, зафіксовано момент, коли турецькі війська уражають цілі режиму Асада.

    Як раніше повідомили в Туреччині, Росія знала про місцеперебування турецьких військ, але їх все одно атакувала: обстрілювали навіть швидкі.

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    Туреччина Росія Сирія Радбез ООН
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