Радбез ООН обговорив події в Сирії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Постійний представник США в ООН висловила Туреччині співчуття та підкреслила підтримку Вашингтоном Анкари

Рада безпеки ООН провела термінове засідання стосовно загострення збройного протистояння у Сирії.

Як пише Daily Sabah, засідання відбулося після завданого сирійським режимом авіаудару, який вбив 33 турецьких військових в провінції Ідліб.

За словами в.о. голови Радбезу, Постійного представника Бельгії в ООН Марка Пекстена де Буйсверве, зустріч було скликано на запит США, Німеччини, Великобританії, Франції, Бельгії, Естонії та Домініканської республіки.

Постійний представник Туреччини в ООН Ферідун Сініроглу назвав сирійський авіаудар «войовничим актом агресії проти Туреччини».

«Туреччина не прагне війни, але без вагань застосує силу, коли і якщо її безпека опиниться під загрозою. Будь-яка провокація отримає відповідь усіма методами», – сказав Сініроглу.

Постійний представник США в ООН Келлі Крафт висловила Туреччині співчуття та підкреслила підтримку Вашингтоном Анкари. «Туреччина має нашу повну підтримку у самозахисті на невиправдані напади на турецький спостережний пункт», – сказала Крафт під час засідання Радбезу.

Вона висловила Росії вимогу негайно посадити усі літаки в Сирії та разом із сирійськими урядовими силами відійти за лінії розведення, погоджені під час зустрічі в Сочі. «Перманентне припинення вогню має бути відповіддю на цей конфлікт», – зазначила Крафт.

Постійний представник Німеччини в ООН Крістоф Хеусген теж вимагав у режиму Асада припинити військовий наступ, а від Росії – згорнути підтримку сирійської влади.

«Військового рішення немає, лише політичне», – зауважив Хеусген, закликавши Москву та Дамаск сповна дотримуватися власних зобов’язань, відповідно до міжнародного права.

Дипломат наголосив на потребі «гуманітарного перемир’я» та висловив готовність працювати з Росією та Туреччиною для його встановлення.

Нагадаємо, Туреччина як реакцію на загострення ситуації в Ідлібі розглядає можливість перекриття проток Босфор і Дарданелли для проходу військових кораблів, а також може відкласти розгортання російських систем С-400. За останній місяць Туреччина перекинула в Ідліб близько 5000 військових та броньовану техніку, зокрема й танки.

Турецькі війська у відповідь завдали наземних і повітряних ударів по більш як 200 об’єктах сирійського режиму, а також ліквідували щонайменше 309 військових армії Асада.

На опублікованому аерофотознімку, знятому безпілотником у п’ятницю, зафіксовано момент, коли турецькі війська уражають цілі режиму Асада.

Як раніше повідомили в Туреччині, Росія знала про місцеперебування турецьких військ, але їх все одно атакувала: обстрілювали навіть швидкі.

Читайте також: