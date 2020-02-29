Туреччина відкрила кордон: сотні сирійських біженців пішки попрямували до ЄС



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Сотні сирійських біженців пішки попрямували до ЄС

Сотні біженців, які знаходяться в Туреччині, почали прибувати на європейський кордон

Туреччина відкрила свої європейські кордони, дозволивши біженцям безперешкодно в'їжджати в країни Євросоюзу.

Про це повідомив турецький чиновник у коментарі Reuters.

«Всі біженці, включаючи сирійців, тепер можуть в'їжджати в Європейський Союз», - повідомив чиновник на умовах анонімності.

Сотні біженців, які знаходяться в Туреччині, почали прибувати на європейський кордон.

Туреччина вирішила відкрити кордони після ескалації бойових дій в сирійській провінції Ідліб, де 33 турецьких солдатів загинуло в результаті атак військ Башара Асада і РФ.

Сусіди Туреччини, Греція і Болгарія, обидві держави-члена Європейського Союзу, пообіцяли не приймати мігрантів і зміцнили свої кордони після погроз Анкари знову відкрити свій кордон.

Він був закритий у відповідності з угодою між Туреччиною та Європейським союзом, яка зупинила міграційну кризу 2015–16 років, коли понад мільйон чоловік прибули до Європи пішки.

Зазначимо, що 28 лютого президенти Туреччини і Росії Реджеп Таїп Ердоган та Володимир Путін провели телефонну розмову, під час якої домовилися зустрітися.

Раніше 28 лютого стало відомо про те, що сирійські війська завдали авіаудару в Ідлібі, унаслідок якого загинули турецькі військові. За останніми даними, в результаті атаки загинули 33 турецькі військовослужбовці. Про це повідомляла журналістам влада провінції Хатай, що межує із Сирією.

На тлі повідомлень про втрати турецької армії президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів екстрену нараду з питань безпеки. Туреччина скликала екстрене засідання НАТО у відповідь на загибель турецьких військових в Ідлібі.

Крім того, Туреччина як реакцію на загострення ситуації в Ідлібі розглядає можливість перекриття проток Босфор і Дарданелли для проходу військових кораблів, а також може відкласти розгортання російських систем С-400. За останній місяць Туреччина перекинула в Ідліб близько 5000 військових та броньовану техніку, зокрема й танки.

Турецькі війська у відповідь завдали наземних і повітряних ударів по більш як 200 об'єктах сирійського режиму, а також ліквідували щонайменше 309 військових армії Асада.

На опублікованому аерофотознімку, знятому безпілотником у п'ятницю, зафіксовано момент, коли турецькі війська уражають цілі режиму Асада.

Як раніше повідомили в Туреччині, Росія знала про місцеперебування турецьких військ, але їх все одно атакувала: обстрілювали навіть швидкі.