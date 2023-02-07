Призначення Малюка та Клименка: комітет Ради ухвалив рішення

Рада цього тижня розгляне призначення очільників МВС і СБУ

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав кандидатуру Василя Малюка на посаду голови СБУ. Про це повідомляється в супровідних документах та сайті парламенту.

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«За результатами обговорення комітет ухвалив рекомендувати Верховній Раді України підтримати призначення Малюка Василя Васильовича на посаду голови Служби безпеки України», –йдеться в документі.

Крім того, Правоохороний комітет рекомендував Верховній Раді призначити Ігоря Клименко на посаду міністра внутрішніх справ.

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«Підтримати подання прем’єр-міністра України про призначення Клименка Ігоря Володимировича на посаду міністра внутрішніх справ України та рекомендувати Верховній Ради призначити Клименка на посаду міністра внутрішніх справ України», – зазначається у висновку комітету до проєкту постанови № 8340.

Раніше повідомлялося, що цього тижня Верховна Рада не звільнятиме міністра оборони Олексія Резнікова. Очікується тільки призначення очільників МВС і СБУ.

До слова, президент Володимир Зеленський після низки гучних скандалів пообіцяв, що найближчим часом відбудуться важливі і рішучі зміни у владі. Глава держави пообіцяв, що, окрім армійських закупівель продовольства, ці рішення стосуватимуться енергетики та відносин між центральною владою і регіонами.