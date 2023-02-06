У Раді зареєстровано законопроєкт про призначення Малюка на посаду голови СБУ

Відповідний проєкт подав президент України Володимир Зеленський

У Верховній Раді зареєстровано проєкт Постанови про призначення Василя Малюка на посаду голови Служби безпеки України. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

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Відповідний проєкт подав президент України Володимир Зеленський.

Відомо, що Василь Малюк – український військовий, бригадний генерал, кандидат юридичних наук. До того, як стати першим заступником Баканова, Малюк обіймав посаду заступника Міністра внутрішніх справ України.

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Нагадаємо, у лютому 2022 року Кабінет міністрів призначив ексзаступника голови СБУ Василя Малюка заступником очільника Міністерства внутрішніх справ.

У липні 2022 року Зеленський доручив виконувати обов’язки голови СБУ першому заступнику Баканова Василю Малюку.