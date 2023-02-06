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У Раді зареєстровано законопроєкт про призначення Малюка на посаду голови СБУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Раді зареєстровано законопроєкт про призначення Малюка на посаду голови СБУ
фото: wikimedia

Відповідний проєкт подав президент України Володимир Зеленський

У Верховній Раді зареєстровано проєкт Постанови про призначення Василя Малюка на посаду голови Служби безпеки України. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Відповідний проєкт подав президент України Володимир Зеленський.

Відомо, що Василь Малюк – український військовий, бригадний генерал, кандидат юридичних наук. До того, як стати першим заступником Баканова, Малюк обіймав посаду заступника Міністра внутрішніх справ України.

Нагадаємо, у лютому 2022 року Кабінет міністрів призначив ексзаступника голови СБУ Василя Малюка заступником очільника Міністерства внутрішніх справ. 

У липні 2022 року Зеленський доручив виконувати обов’язки голови СБУ першому заступнику Баканова Василю Малюку.

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Теги: президент СБУ Верховна Рада

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