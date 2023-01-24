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Зеленський анонсував серйозні кадрові перестановки

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Зеленський анонсував серйозні кадрові перестановки
фото з відкритих джерел

Наступний тиждень стане часом кадрових рішень

Президент Володимир Зеленський прокоментував сьогоднішнє звільнення заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського, а також анонсував серйозні кадрові перестановки в уряді найближчим часом. Про це Зеленський заявив у зверненні за підсумками 22 січня.

«Кабінет Міністрів України звільнив з посади заступника міністра, який був викритий співробітниками НАБУ. У правоохоронців є всі можливості, щоб провести розслідування і направити це провадження до суду. І я хочу, щоб це було нашим сигналом всім, чиї дії або поведінка порушують принцип справедливості» – сказав президент.

Зеленський додав, що хоча зараз на передньому плані питання оборони, війни та зовнішньої політики – це не означає, що президент не чує, про що говорять у суспільстві на всіх рівнях. Тому наступний тиждень стане часом кадрових рішень.

«І цей тиждень буде часом відповідних рішень. Вже підготовлені ці рішення. Я не хочу зараз анонсувати їх, але все це буде справедливо. Розумію, що привернуло увагу людей. У кожній ситуації ми будемо детально все розбирати. Те, що стосується енергетики та закупівель. Те, що стосується відносин між центральною владою і регіонами. Те, що стосується закупівель для військових. І тому подібне. Суспільство отримає повну інформацію, а держава зробить необхідні потужні кроки» – пообіцяв він.

Як відомо,  22 січня, рішенням Кабінету міністрів звільнено Василя Лозинського з посади заступника Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Як повідомив міністр Кубраков, співробітники НАБУ та САП викрили та припинили діяльність організованого злочинного угрупування з розкрадання бюджетних коштів. До складу злочинної групи входив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. Його затримали під час отримання неправомірної вигоди у розмірі 400 тис. дол. США. Ці кошти він одержав за сприяння в укладанні договорів на закупівлю обладнання та техніки. Кримінальне провадження було зареєстровано у вересні 2022 року.

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Теги: міністр держава Володимир Зеленський розслідування президент звільнення

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