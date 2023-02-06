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Чи буде відставка Резнікова? Стало відомо, що цього тижня розгляне Рада

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Чи буде відставка Резнікова? Стало відомо, що цього тижня розгляне Рада
Резніков цього тижня ще залишиться на своїй посаді
EPA/UPG

Кадрові зміни в сфері оборони протягом цього тижня не відбудуться

Цього тижня Верховна Рада не звільнятиме міністра оборони Олексія Резнікова. Про це повідомив глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

«Очікуємо призначення очільників МВС і СБУ. Кадрові зміни в сфері оборони протягом цього тижня не відбудуться», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у неділю стало відомо про можливі зміни в уряді. Зокрема, йшлося про відставку Олексія Резнікова. Ймовірно, його місце може зайняти очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

ЗМІ повідомляли, що Резнікова можуть призначити новим міністром юстиції. Окремі джерела стверджували, що Резніков обійме посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Згодом Резніков прокоментував своє можливе призначення очільником Мінстратегпром.

Також відомо, хто може замінити Буданова на посаді керівника розвідки.

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Теги: Давид Арахамія Верховна Рада Міноборони Олексій Резніков

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