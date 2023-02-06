Чи буде відставка Резнікова? Стало відомо, що цього тижня розгляне Рада

Резніков цього тижня ще залишиться на своїй посаді

Кадрові зміни в сфері оборони протягом цього тижня не відбудуться

Цього тижня Верховна Рада не звільнятиме міністра оборони Олексія Резнікова. Про це повідомив глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

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«Очікуємо призначення очільників МВС і СБУ. Кадрові зміни в сфері оборони протягом цього тижня не відбудуться», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у неділю стало відомо про можливі зміни в уряді. Зокрема, йшлося про відставку Олексія Резнікова. Ймовірно, його місце може зайняти очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

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ЗМІ повідомляли, що Резнікова можуть призначити новим міністром юстиції. Окремі джерела стверджували, що Резніков обійме посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Згодом Резніков прокоментував своє можливе призначення очільником Мінстратегпром.

Також відомо, хто може замінити Буданова на посаді керівника розвідки.