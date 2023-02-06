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Комітет Ради схвалив кандидатуру очільника СБУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Комітет Ради схвалив кандидатуру очільника СБУ
Президент Зеленський подав проєкт Постанови про призначення Василя Малюка на посаду голови СБУ
фото: пресслужба СБУ

Уперше Комітет Верховна Рада України з питань національної безпеки, оборони та розвідки  заслухав перед призначенням кандидата на голову СБУ

Верховна Рада розгляне кандидатуру Василя Малюка на посаду голови Служби безпеки України. Про це повідомила народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла.

«Сьогодні Комітет Верховна Рада України з питань національної безпеки, оборони та розвідки вперше в історії заслухав перед призначенням кандидата на голову СБУ, поданого президентом, та ухвалив рішення рекомендувати ВРУ призначити Василя Малюка головою Служба безпеки України», – написала Безугла.

Раніше повідомлялося, що у Верховній Раді зареєстровано проєкт Постанови про призначення Василя Малюка на посаду голови Служби безпеки України. Відповідний проєкт подав президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, у лютому 2022 року Кабінет міністрів призначив ексзаступника голови СБУ Василя Малюка заступником очільника Міністерства внутрішніх справ. 

У липні 2022 року Зеленський доручив виконувати обов’язки голови СБУ першому заступнику Баканова Василю Малюку.

Читайте також: Битва за «внутрішні справи». Хто претендує на міністерство?
Теги: Верховна Рада Володимир Зеленський президент Мар’яна Безугла СБУ

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