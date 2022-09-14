Головна Країна Політика
search button user button menu button

Прогрес значний. Байден прокоментував успіхи ЗСУ на фронті

Альона Боженко
glavcom.ua
Прогрес значний. Байден прокоментував успіхи ЗСУ на фронті
Байден позитивно оцінив успіхи ЗСУ нас фронті
фото із відкритих джерел

Американський лідер вважає, що шлях до перемоги ще довгий

Збройні Сили України досягли значного прогресу під час контрнаступу на сході України. Про це повідомив президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден, передає Reuters.

Байден зауважив, що у ЗСУ попереду ще довгий шлях до перемоги.

«Очевидно, що українці досягли значного прогресу, але я думаю, що попереду ще довгий шлях», - сказав американський лідер.

Разом з тим на запитання журналістів, чи вважає він поточний хід бойових дій «поворотним» моментом, Байден зазначив: «На це немає відповіді. Важко сказати».

Зауважимо, що декілька днів тому Байден відмовлявся коментувати контрнаступ українських військових у зв'язку з тим, що ситуація все ще розвивається.

Нагадаємо, Білий дім незабаром може оголосити про черговий пакет допомоги для України. Адміністрація США готує новий пакет оборонної допомоги для України, про який буде повідомлено найближчими днями.

Також Сполучені Штати Америки разом із союзниками обговорюють доцільність надання Україні винищувачів, а також розглядають передачу систем ППО. 

 

Теги: контрнаступ президент США Джозеф Байден

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Контрнаступ ЗСУ: Байден не спішить коментувати дії українських військ
Контрнаступ ЗСУ: Байден не спішить коментувати дії українських військ
11 вересня, 17:01
 У Києві чекають всіх, хто хоче висловити солідарність з українцями 
Банкова прокоментувала ймовірність візиту Байдена в Україну
7 вересня, 19:36
Байден провів відеоконференцію із союзниками щодо підтримки України у війні з Росією
Байден обговорив підтримку України з союзниками
8 вересня, 23:47

Політика

Прогрес значний. Байден прокоментував успіхи ЗСУ на фронті
Прогрес значний. Байден прокоментував успіхи ЗСУ на фронті
Сесія Генасамблеї ООН має покласти край безкарності Росії, – Кислиця
Сесія Генасамблеї ООН має покласти край безкарності Росії, – Кислиця
Президент повідомив, які країни мають стати гарантами безпеки України
Президент повідомив, які країни мають стати гарантами безпеки України
Кремль прокоментував критичну реакцію соцмереж на відступ військ РФ в Україні
Кремль прокоментував критичну реакцію соцмереж на відступ військ РФ в Україні
Росія пропонувала Україні переговори, щоб зупинити контрнаступ ЗСУ, – Стефанішина
Росія пропонувала Україні переговори, щоб зупинити контрнаступ ЗСУ, – Стефанішина
Міністр оборони Естонії приїхав до Києва з подарунком для ЗСУ
Міністр оборони Естонії приїхав до Києва з подарунком для ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
130K
Наступ ЗСУ. Кухар Путіна нагнітає паніку у прикордонних регіонах Росії
81K
Ситуація на південному фронті. Військові пояснили, яка задача тепер у росіян
69K
Окупанти придумали, як змусити «гарматне м’ясо» воювати
49K
На війні загинула легендарна військова Ольга Сімонова (фото)
42K
Forbes оцінив вартість втраченої на Харківщині техніки рашиcτів: цифра шокує
37K
Син начальника військової частини зривав українські символи у Куп'янську

Новини

ЗСУ знищили дев’ять ворожих пунктів управління – Генштаб
Сьогодні, 07:19
П'ять новин 13 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:08
Авіація ЗСУ вдарила по семи опорних пунктах окупантів – Генштаб
Вчора, 07:13
П'ять новин 12 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
12 вересня, 21:00
Рашисти влаштували катівню в Балаклії: моторошні кадри
12 вересня, 09:13
Як окупанти тікали із Харківщини: подробиці від The Washington Post
12 вересня, 08:59

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту