Прогрес значний. Байден прокоментував успіхи ЗСУ на фронті

Американський лідер вважає, що шлях до перемоги ще довгий

Збройні Сили України досягли значного прогресу під час контрнаступу на сході України. Про це повідомив президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден, передає Reuters.

Байден зауважив, що у ЗСУ попереду ще довгий шлях до перемоги.

«Очевидно, що українці досягли значного прогресу, але я думаю, що попереду ще довгий шлях», - сказав американський лідер.

Разом з тим на запитання журналістів, чи вважає він поточний хід бойових дій «поворотним» моментом, Байден зазначив: «На це немає відповіді. Важко сказати».

Зауважимо, що декілька днів тому Байден відмовлявся коментувати контрнаступ українських військових у зв'язку з тим, що ситуація все ще розвивається.

Нагадаємо, Білий дім незабаром може оголосити про черговий пакет допомоги для України. Адміністрація США готує новий пакет оборонної допомоги для України, про який буде повідомлено найближчими днями.

Також Сполучені Штати Америки разом із союзниками обговорюють доцільність надання Україні винищувачів, а також розглядають передачу систем ППО.