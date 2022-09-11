Контрнаступ ЗСУ: Байден не спішить коментувати дії українських військ

Президент США заявив, що поінформований про ключові дії ЗСУ

Президент США Джо Байден відмовився коментувати контрнаступ українських військових у зв'язку з тим, що ситуація все ще розвивається. Про це йдеться у виступі президента США.

Байден під час виступу також підкреслив, що поінформований про ключові дії українських військ.

До відома, 8 вересня президент США Джо Байден схвалив новий пакет військової допомоги для України на суму 675 мільйонів доларів. До нього увійдуть 105-мм гаубиці, артилерійські боєприпаси для HIMARS, ракети HARM, машини Humvee та ін.

Нагадаємо, міністерство оборони США заявило, що вже уклало контракти з низкою виробників щодо поповнення американських військових запасів зброї, яка надсилається в Україну. До відома, директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що повномасштабне вторгнення РФ до України можна розглядати лише як провал.

Нагадаємо, голова Пентагону емоційно оцінив успіхи ЗСУ.



