США анонсували новий оборонний пакет для України

Сполучені Штати перебувають у контакті з українською стороною на щоденній основі

Білий дім незабаром може оголосити про черговий пакет допомоги для України. Про це повідомив координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, передає CNN.

Кірбі заявив, що адміністрація США готує новий пакет оборонної допомоги для України, про який буде повідомлено найближчими днями.

«Я думаю, що в найближчі дні ви самі побачите. Ми йдемо в ногу з українцями, розмовляємо з ними щодня», – сказав Кірбі.

За його словами, Сполучені Штати перебувають у контакті з українською стороною на щоденній основі, аби визначати, що саме зараз потрібно нашій країні для протистояння російській агресії.. Кірбі також підкреслив, що ЗСУ, застосовуючи надану зброю, довели високу ефективність у контрнаступальних операціях.

«Багато з систем, які ми надали за останні кілька тижнів і місяців, довели свою ефективність у здатності українців переходити в наступ, а також в обороні», – підкреслив він.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки разом із союзниками обговорюють доцільність надання Україні винищувачів, а також розглядають передачу систем ППО.

Як раніше повідомлялося, США нададуть Україні додаткові боєприпаси для Himars, ракети Harm, гаубиці та протитанкові системи у рамках нового пакету допомоги на $675 млн.