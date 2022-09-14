Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

США анонсували новий оборонний пакет для України

Альона Боженко
glavcom.ua
США анонсували новий оборонний пакет для України
Україна може отримати від США черговий пакет допомоги
фото із відкритих джерел

Сполучені Штати перебувають у контакті з українською стороною на щоденній основі

Білий дім незабаром може оголосити про черговий пакет допомоги для України. Про це повідомив координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, передає CNN.

Кірбі заявив, що адміністрація США готує новий пакет оборонної допомоги для України, про який буде повідомлено найближчими днями.

«Я думаю, що в найближчі дні ви самі побачите. Ми йдемо в ногу з українцями, розмовляємо з ними щодня», – сказав Кірбі.

За його словами, Сполучені Штати перебувають у контакті з українською стороною на щоденній основі, аби визначати, що саме зараз потрібно нашій країні для протистояння російській агресії.. Кірбі також підкреслив, що ЗСУ, застосовуючи надану зброю, довели високу ефективність у контрнаступальних операціях.

«Багато з систем, які ми надали за останні кілька тижнів і місяців, довели свою ефективність у здатності українців переходити в наступ, а також в обороні», – підкреслив він.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки разом із союзниками обговорюють доцільність надання Україні винищувачів, а також розглядають передачу систем ППО. 

Як раніше повідомлялося, США нададуть Україні додаткові боєприпаси для Himars, ракети Harm, гаубиці та протитанкові системи у рамках нового пакету допомоги на $675 млн.

Теги: США війна Україна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністерка відвідала Велику Димерку
Голова МЗС Німеччини пообіцяла допомогу у розмінуванні України
10 вересня, 18:18
Глава Міноборони повідомив, що Україна отримала вже сотні одиниць артилерії та боєприпаси для них
«Рамштайн-5»: Резніков повідомив, яка військова допомога чекає на Україну
10 вересня, 14:58
Арестович анонсував «загадкову» військову допомогу
Арестович анонсував «загадкову» військову допомогу
10 вересня, 02:20

Економіка

США анонсували новий оборонний пакет для України
США анонсували новий оборонний пакет для України
Шмигаль назвав головні пріоритети держбюджету-2023
Шмигаль назвав головні пріоритети держбюджету-2023
Банкова повідомила про створення Фонду відновлення України: що відомо про проєкт
Банкова повідомила про створення Фонду відновлення України: що відомо про проєкт
Уряд схвалив проєкт держбюджету на 2023 рік
Уряд схвалив проєкт держбюджету на 2023 рік
Уряд повернув ліцензійний контроль над обігом алкоголю, тютюну та пального
Уряд повернув ліцензійний контроль над обігом алкоголю, тютюну та пального
Окупанти скаржаться, що США перестали закуповувати чорні метали у Росії
Окупанти скаржаться, що США перестали закуповувати чорні метали у Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
186K
Окупанти залишили свій форпост під Херсоном – ISW
123K
Наступ ЗСУ. Кухар Путіна нагнітає паніку у прикордонних регіонах Росії
79K
Ситуація на південному фронті. Військові пояснили, яка задача тепер у росіян
68K
Окупанти придумали, як змусити «гарматне м’ясо» воювати
41K
Forbes оцінив вартість втраченої на Харківщині техніки рашиcτів: цифра шокує
33K
Син начальника військової частини зривав українські символи у Куп'янську

Новини

П'ять новин 13 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:08
Авіація ЗСУ вдарила по семи опорних пунктах окупантів – Генштаб
Вчора, 07:13
П'ять новин 12 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
12 вересня, 21:00
Рашисти влаштували катівню в Балаклії: моторошні кадри
12 вересня, 09:13
Як окупанти тікали із Харківщини: подробиці від The Washington Post
12 вересня, 08:59
«Ви справді нічого не зрозуміли?». Зеленський звернувся до росіян після ударів по енергомережі
12 вересня, 08:36

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту