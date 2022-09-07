Головна Країна Політика
search button user button menu button

Банкова прокоментувала ймовірність візиту Байдена в Україну

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Банкова прокоментувала ймовірність візиту Байдена в Україну
 У Києві чекають всіх, хто хоче висловити солідарність з українцями 
фото з відкритих джерел

«Для президента США запрошення не потрібне» 

Банкова працює над тим, аби став можливим візит президента Байдена в Україну. Про це сказав заступник глави Офісу президента Андрія Сибіга в інтерв’ю «Главкому».

«Ми над цим працюємо. Запрошення нами було вислане. Але, за великим рахунком, для президента США запрошення не потрібно. Наша філософія полягала в наступному: ми чекаємо в Києві всіх лідерів, хто з нами. Тому спеціальних запрошень з нашого боку ні для кого не треба, щоб проявити солідарність з українським народом», – сказав Сибіга.

За словами заступника глави Офісу президента, жодних прогнозів щодо проміжних виборів у США в листопаді, коли буде переобрано Палату представників і третину сенату, він робити не береться.  

Зауважимо, багато експертів висловлюють побоювання, що у законодавчих орган потрапить чимало трампістів, які, як і Трамп, критично ставляться до надання воєнної допомоги Україні. Однак Сибіга переконує: Банкова «уважно слідкує і чітко бачить статистику». 

«Ми розуміємо можливі ризики для  нашого українсько-американського треку. Але подивіться, будь-ласка, на всі наші останні контакти на американському треку і вони вам про все скажуть», – сказав політик. 

Нагадаємо, раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявляв, що візит американського лідера Джо Байдена до української столиці стане важливим сигналом підтримки для України на тлі російської агресії.

Також Банкова оприлюднила список дзвінків, які зробив Зеленський відразу після вторгнення.

Читайте також: Андрій Сибіга: Для Байдена запрошення в Україну не потрібне
 
Теги: Джозеф Байден Україна Андрій Сибіга Офіс президента

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент США послідовно допомагає Україні
Росія терорист чи ні? Що значать слова Байдена
Сьогодні, 09:02
Андрій Сибіга: Для Байдена запрошення в Україну не потрібне
Андрій Сибіга: Для Байдена запрошення в Україну не потрібне
Вчора, 10:35
Визнання РФ спонсором тероризму розірве американсько-російські зв’язки
Байден визначився, чи треба визнавати Росію спонсором тероризму
Вчора, 07:33

Політика

Банкова прокоментувала ймовірність візиту Байдена в Україну
Банкова прокоментувала ймовірність візиту Байдена в Україну
ЗСУ отримала модернізовані ракети Harpoon – Пентагон
ЗСУ отримала модернізовані ракети Harpoon – Пентагон
Європа проти Путіна. Шмигаль назвав три санкції, які викрутять руки Кремлю
Європа проти Путіна. Шмигаль назвав три санкції, які викрутять руки Кремлю
Нардеп Трухін отримав підозру за минулорічну ДТП
Нардеп Трухін отримав підозру за минулорічну ДТП
Зеленський поговорив із Шольцем: деталі розмови
Зеленський поговорив із Шольцем: деталі розмови
Вибухи в окупованому Криму: Генштаб визнав причетність до ударів
Вибухи в окупованому Криму: Генштаб визнав причетність до ударів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
190K
Нова лінія фронту: ISW оновив карту бойових дій
158K
«Дніпро весь трупами заповнений»: окупант в істериці розповів дружині про удари ЗСУ (аудіо)
61K
Зеленська різко відповіла на заклики засновника Pink Floyd до капітуляції
50K
Банкова назвала три країни ЄС, які досі не пустили Зеленського зі зверненням у парламент
45K
Нові удари Росії по нафтобазах. Експерт пояснив, чи будуть проблеми із пальним
31K
Путін, Шойгу та Герасимов. Соцмережі висміяли понурі обличчя трійці

Новини

Залужний назвав перевагу росіян, через яку війна може тривати роками
Сьогодні, 19:18
ЗСУ мають амбітну ціль до кінця року – CNN
Сьогодні, 18:59
Газовий терор РФ: Bloomberg спрогнозував наслідки для України
Сьогодні, 18:45
Чого прагнуть окупанти: Залужний спрогнозував напрямки атак
Сьогодні, 17:24
У чатах окупантів – паніка через наступ ЗСУ: фотопідтвердження
Сьогодні, 17:02
Онук Путіна вперше потрапив в об'єктиви журналістів (фото)
Сьогодні, 16:40

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту