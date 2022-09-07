Банкова прокоментувала ймовірність візиту Байдена в Україну

У Києві чекають всіх, хто хоче висловити солідарність з українцями

«Для президента США запрошення не потрібне»

Банкова працює над тим, аби став можливим візит президента Байдена в Україну. Про це сказав заступник глави Офісу президента Андрія Сибіга в інтерв’ю «Главкому».

«Ми над цим працюємо. Запрошення нами було вислане. Але, за великим рахунком, для президента США запрошення не потрібно. Наша філософія полягала в наступному: ми чекаємо в Києві всіх лідерів, хто з нами. Тому спеціальних запрошень з нашого боку ні для кого не треба, щоб проявити солідарність з українським народом», – сказав Сибіга.

За словами заступника глави Офісу президента, жодних прогнозів щодо проміжних виборів у США в листопаді, коли буде переобрано Палату представників і третину сенату, він робити не береться.

Зауважимо, багато експертів висловлюють побоювання, що у законодавчих орган потрапить чимало трампістів, які, як і Трамп, критично ставляться до надання воєнної допомоги Україні. Однак Сибіга переконує: Банкова «уважно слідкує і чітко бачить статистику».

«Ми розуміємо можливі ризики для нашого українсько-американського треку. Але подивіться, будь-ласка, на всі наші останні контакти на американському треку і вони вам про все скажуть», – сказав політик.

Нагадаємо, раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявляв, що візит американського лідера Джо Байдена до української столиці стане важливим сигналом підтримки для України на тлі російської агресії.

Також Банкова оприлюднила список дзвінків, які зробив Зеленський відразу після вторгнення.