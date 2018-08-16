Прокуратура просить для Януковича 15 років тюрми



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Прокуратура обвинувачує екс-президента Віктора Януковича у державній зраді

Подальший розгляд справи суд переніс на 13 вересня

Прокурори Головної військової прокуратури України просять суд засудити екс-президента Віктора Януковича до 15 років позбавлення волі.

Прокурори Руслан Кравченко і Максим Крим завершили виступ у судових дебатах 16 серпня в Оболонському районному суді Києва у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича.

Вони звинувачують Януковича в тому, що в ніч на 23 лютого 2014 року він самоусунувся від посади президента і добровільно погодився співпрацювати з російською владою і військовими для захоплення території Криму.

Зачитати текст дебатів стороні обвинувачення намагалися завадити платні адвокати Януковича. Вони кричали на прокурорів, просили допитати в судовому процесі як свідка екс-прем'єра часів Януковича Миколу Азарова, і в результаті увімкнули на комп'ютері запис його звернення.

Крім того адвокати вимагали розглянути клопотання про відвід усього складу суду.

В результаті суддя оголосив перерву. Розглядати справу продовжать 13 і 14 вересня. «Враховуючи, що в судових дебатах зі сторони захисту будуть виступати шість захисників, резервними датами оголошено 17 та 18 вересня», - заявив суддя Владислав Дев'ятко.

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Сьогодні в суді планувалося проведення дебатів.

Нагадаємо, судові дебати у справі президента-втікача Януковича за звинуваченням у державній зраді мали розпочатися 30 липня, але не відбулися. 1 серпня суд переніс засідання у цій справі на 16 серпня.

Слідство звинувачує Януковича за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 27 (державна зрада), ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни); ч. 3 ст. 110 (пособництво в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки). Справу розглядає Оболонський районний суд Києва.

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