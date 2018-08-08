Новий адвокат Януковича: Віктор Федорович турбується за своє життя

Президент-втікач Віктор Янукович

Олександр Байдик пояснює, навіщо його клієнту знадобився ще один захисник

Останнє судове засідання у справі про державну зраду Віктора Януковича, яке проходило 31 липня в Оболонському райсуді, було зірване. Адвокати влаштували демарш: дружно полишили приміщення суду, протестуючи проти використання прокурорами під час дебатів мікрофона та гучномовця. Примітно, що покинув засідання навіть щойно призначений державний адвокат у справі Віктор Овсянніков. Суд назвав такі його дії порушеннями і ухвалив залучити до справи ще одного адвоката на безоплатній основі: Юрій Рябовол має приєднатися до колег вже наступного засідання 16 серпня.

Новий державний адвокат має запобігти затягуванню процесу, у чому звинувачують нинішніх захисників Януковича. Зокрема, сторона Януковича вимагає, щоби суд заслухав чергову порцію «важливих свідків», серед яких тепер фігурує Леонід Кравчук. До речі, Оболонський райсуд викликав Віктора Януковича на допит, дозволивши формат відеоконференції.

Президента-втікача обвинувачують по трьох статтях: державна зрада, пособництво веденню агресивної війни і порушення територіальної цілісності України. В Оболонському суді близько року слухається справа щодо держради.

Сторона Януковича також залучила зі свого боку нового адвоката – Олександра Байдика. Для прокурорів та суду такий крок – черговий доказ, що справу затягують. Новий захисник вже вимагає зо три місяці для ознайомлення зі справою та для узгодження позицій з клієнтом та іншими адвокатами.

Олександр Байдик відомий тим, що захищав екс-беркутівців, зокрема, Сергія Зінченка у справі про розстріл протестувальників на Майдані у лютому 2014 року. У червні 2018-го Святошинський райсуд встановив, що колишній правоохоронець 20 лютого 2014 року вбив героя Небесної сотні Максима Шимка.

Адвокат Байдик, який підписав контракт з Віктором Януковичем, в інтерв’ю «Главкому» пояснює, навіщо його клієнту знадобився ще один захисник, чому сторона захисту ще не готова до дебатів та часто повторює про тиск влади на адвокатів.

Байдик також підтверджує чутки, що вирок колишньому президенту ніби вже написаний – 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Саме таку інформацію напередодні «Главком» отримав зі своїх джерел. У той же час у прокуратурі категорично спростовують все це і наполягають: адвокати Януковича навмисно розповсюджують інформацію про заздалегідь написане рішення суду.

Олександр Байдик - новий адвокат Віктора Януковича

Пане Олександре, у суді ви продемонстрували договір з Віктором Януковичем, він вам надав право його захищати. Ви зустрічалися особисто з колишнім президентом?

Щодо зустрічі - це все конфіденційно. Я пояснювати не стану, буду посилатися на адвокатську таємницю.

Але чомусь адвокат Віктор Овсянніков не приховує своєї зустрічі з Януковичем, навіть оприлюднив спільну світлину у соцмережах. І ніякої таємниці.

Віктор Федорович наразі турбується за своє життя і тримає у таємниці місцезнаходження. Тому у нас є з ним обумовлена позиція щодо цього – не розголошувати подробиці зустрічей. Це є адвокатською таємницею, тому я вам не відповім.

Я з ним підписав угоду. У нас з ним було конфіденційне побачення і визначення правової позиції у справі.

Чому зараз і чому саме вас залучили до справи?

Я – незалежний адвокат, спеціалізуюся на кримінальному процесі з 2013 року, з того часу як почав діяти новий КПК. Мене залучили як об’єктивного спостерігача. Але суд фактично не дає мені можливості ознайомитись з матеріалами справи. Без підготовки я не можу брати участі у дебатах, слухати «в тупу», не ознайомившись з матеріалами справи.

Згідно з правилами адвокатської етики і стандартів якості надання безоплатної правової допомоги, адвокат, вступивши у справу зобов’язаний провести конфіденційне побачення з клієнтом, визначити з ним правову позицію, ознайомитись з матеріалами. Без ось цих трьох факторів неможливо взагалі здійснювати захист. Саме це зробив Віктор Овсянніков.

Ви сказали «мене залучили» до справи. Хто саме?

Клієнт. Безпосередньо Віктор Федорович. Тому що були рекомендації. Вони подивились, що я за особа, чим я займаюсь і ухвалили таке рішення.

Якщо клієнт залучив вас, як ви кажете, як «об’єктивного спостерігача». Значить, він не довіряє тим адвокатам, які уже працюють зі справою?

Ні, не так. Адвокат, за правилами адвокатської етики, якщо вступає у справу, а у ній вже працюють інші захисники, зобов’язаний з ними погодити правову позицію, зустрітися, спілкуватися. Справа тягнеться у суді всього один рік. Це не так багато насправді для такої справи, такого рівня складності. А нам не дають можливості допитати своїх свідків. Переходити до дебатів ми можемо лише після цього. Думаю, ми приведемо значущих свідків просто до залу судового засідання.

Про яких «значущих свідків», яких ще не допитали, йде мова? Адже ми вже бачили у залі суду і Яценюка, і Турчинова, і Авакова. Навіть президент давав свідчення.

У нас ще є Леонід Макарович Кравчук. Микола Янович Азаров...

Тобто Леонід Кравчук готовий дати свідчення на користь Януковича?

З Кравчуком наразі ще йдуть перемови. Тобто ми узгоджуємо позицію щодо його допиту.

Які саме свідчення має дати Азаров?

Він може надати свідчення щодо подій, які відбувались у 2014 році, які пов’язані з цією ситуацією щодо Криму і всього іншого. Я детальніше не можу вам це розповісти, бо це все буде на судовому засіданні.

Поясніть, скільки адвокатів сьогодні працюють з Віктором Януковичем? Сердюк, Федоренко, Овсянніков…

Ігор Федоренко, Віталій Сердюк, Адріана Фезекош і Богдан Біленко. Це чотири адвокати з адвокатського об’єднання Aver Lex.

Днями стало відомо, що призначено ще одного державного захисника Юрія Рябовола. Він замінить Овсяннікова, якого призначили раніше?

Ніхто з моїх колег у справі цього адвоката ще не бачив. Призначення його – це порушення статті 375 ККУ – завідомо незаконне рішення судді. Є вичерпний перелік підстав, за яких дозволена заміна адвоката за законом про безоплатну правову допомогу: смерть адвоката, неможливість виконувати обов’язки за станом здоров’я, переїзд на інше місце проживання, невиконання умов договору між регіональним Центром і адвокатом. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатів вирішує відповідність кваліфікації адвоката, а не суд.

Як у вас з колегами розподілені обов’язки?

Клієнтом мені поставлена задача вивчити всі матеріали, надати свою суб’єктивну правову оцінку і далі обговорити правову позицію. Наразі я залучений клієнтом з метою здійснення захисту саме в Оболонському суді щодо цієї конкретно справи (справа про державну зраду).

Під час останнього судового засідання ви з Овсянніковим покинули зал. Чому?

Адвокат Овсянніков зайняв принципово правову позицію. Ця позиція і суду, і генпрокуратурі не сподобалася. Під час судового засідання вони (прокурори) намагалися пробубоніти всі ці дебати безпосередньо в мікрофон, що не передбачено КПК. Тобто робили все, щоби захисників не було чутно. Було чутно тільки звук з гучномовця. Якесь караоке. Протестуючи проти цього, ми покинули засідання. В будь-якому процесі суд повинен чути сторону захисту. Ми демонструємо протест проти незаконних дій суду. Хочу звернути увагу, що ці ухвали про призначення (шостого адвоката у справі – «Главком») є завідомо неправосудними рішеннями. Є виключні випадки, коли призначаються адвокати державою. У частині 3 статті 46 КПК України йдеться, що одночасно брати участь у судовому розгляді можуть не більше п’яти захисників одного обвинувачуваного. Закон про безоплатну правову допомогу каже про те, що надання безоплатної вторинної допомоги припиняється за рішенням Центру з надання безоплатної вторинної допомоги у разі, якщо у справі працює хоч один адвокат по договору, тобто на платній основі.

Іншими словами, адвокат Рябовол, вступаючи у справу повинен повідомити Центр про те, що уже є захисники. ГПУ зараз намагається вплинути на захисника Рябовола, аби він зі справою ознайомився за 10 днів. Але мені, наприклад, для ознайомлення потрібно хоча би три місяці.

Яка ж мета у призначенні нового державного адвоката?

Винятково для того, щоби адвокат був лояльним до сторони обвинувачення і суду. Щоб він «в тупу» сидів і слухав ці дебати. Бо хочуть якомога швидше отримати вирок.

Що це дасть стороні обвинувачення?

Це вже запитання не до мене, а до сторони обвинувачення і взагалі до влади. Цей процес керується з Адміністрації президента і головні рішення там ухвалюють, а не в суді. Я бачу, що сторона обвинувачення намагається якомога швидше отримати вирок.

До виборів?

Або навіть до Дня незалежності. Я не знаю, яку ціль ставить влада. Логіка в тому, щоби для себе бонуси набрати, що вони за цієї влади все ж таки осудили колишнього президента.

Тобто ви зараз говорите, що це – політичний процес. Яка ж ваша особиста мотивація брати у всьому цьому участь?

По-перше, цікава справа. По-друге, я спеціаліст у цьому, це мій профіль і мені це подобається.

Олександр Байдик - новий адвокат Віктора Януковича

Назвіть людей, яких ви вже захищали?

В мене були підзахисні судді, прокурори з АР Криму, яких теж заочно притягували до кримінальної відповідальності і вони залишились на півострові. В мене є справи, де безпосередньо НАБУ здійснює досудове розслідування. Багато резонансних справ є. Є справи, фігурантами яких є держслужбовці, працівники СБУ, мери міст, судді. Вироків ще мало, оскільки процеси дуже затягуються.

16 серпня заплановане наступне судове засідання, на якому мають відбутися дебати. Сторона захисту планує відвідати засідання? Адже ви кажете, що не готові, бо треба зо три місяці щоб увійти в курс справи.

Я думаю, що захист готовий прийти до суду, але позиція клієнта полягає в тому, щоби заслухати мою точку зору щодо матеріалів справи і вже детальніше готуватись до цих дебатів. Окрім того, потрібні свідчення свідків, яких ми хочемо залучити. Нині суд не задовольнив наше клопотання щодо допиту Віктора Януковича завдяки відеоконференції.

Ви звинувачуєте суд і прокурорів, але і сторона обвинувачення має підстави дорікнути вам затягуванням процесу.

Кодексом, практикою Європейського суду доведено, що у сторони захисту є право захищатися від обвинувачення. І ми можемо використовувати всі методи, які не заборонені законом. Чому не допитувати свідків, не давати ознайомитися зі справою, не роз’яснювати права? Нас досить здивувало це засідання (яке відбулося 1 серпня 2018 року), жодних прав в адвоката немає, нічого не можна сказати...

Ви можете пояснити, чому ваш колега, державний адвокат Віктор Овсянніков на останньому судовому засіданні був чи то з помічниками, чи то з охоронцями приватного адвокатського об’єднання Aver Lex? Хто це оплачує?

Думаєте, на нього не було спроб впливу, щоби він прийшов на засідання, не ознайомившись, і провів ці дебати? Але він відстояв свою позицію. Він розуміє, що тут потрібно або стояти на стороні адвокатури і справедливості, або просто злити справу і отримати скаргу в КДК щодо притягнення його до дисциплінарної відповідальності.

І на вас намагалися вплинути?

На мене не можуть вплинути тому, що я захищений договором.

Проясніть цю історію із заміною Овсяннікова на Рябовола. Яка процедура визначення безкоштовного адвоката?

Приходить ухвала суду, яка підлягає обов’язковому виконанню. Ухвала Оболонського суду є незаконною, протиправною і за це можна притягувати до кримінальної відповідальності. Ми зараз звернемося до Національної асоціації адвокатів, там є комітет з безоплатної правової допомоги. Ці дві ухвали додамо, щоби вони подивилися і дали свій правовий висновок щодо цього питання. Ми уже подали адміністративний позов щодо призначення нового захисника.

Вже є відео, на якому видно, як новий адвокат Рябовол поїхав в Генеральну прокуратуру, де йому дають там якісь матеріали і він вантажить їх у багажник. Для мене цікаво, чому він ознайомлюється з ними в ГПУ, а не в суді, як я?

І це можна трактувати як тиск на адвоката?

Не знаю, як це можна трактувати. Фактично цей адвокат зараз співпрацює з ГПУ. У нас різні напрямки і ми по різні барикади у судовому процесі. Ми не можемо так явно спілкуватися зі стороною обвинувачення, як це робить він. Крім того, він не проводив конфіденційне побачення з клієнтом, він не погодив правову позицію з клієнтом. Матеріалів справи дуже багато, це 80 Гб інформації, відео. Крім того, у паперовому вигляді, є близько 50 томів.

Джерела «Главкома» у ГПУ кажуть, що на адвокатів Януковича буде подана скарга до кваліфікаційної дисциплінарної комісії і їх, можливо, позбавлять ліцензій. Наскільки вірогідний такий сценарій?

Так, є реальна небезпека (позбавлення ліцензії), але суд до сьогоднішнього дня не писав жодної скарги на захисників. Це тому, що суд сам порушує закон. Якщо надійдуть скарги до дисциплінарної палати, то захищатимемося.

Чи впливатимуть ці скарги на швидкість розгляду справи Януковича в суді?

Витиснути адвокатів своїми нинішніми ухвалами суд уже намагається. Вони хочуть бачити у справі адвоката, який не ознайомившись зі справою, не провівши конфіденційне побачення з клієнтом, перебуватиме на судовому засіданні формально у ролі меблів, які мовчатимуть.

Сторона обвинувачення закидає адвокатам порушення, саме тому суд залучає до справи іншого адвоката.

Якщо були, нехай направляють скаргу. Але скарг, як я уже казав, жодних немає. Ми згадували в розмові Миколу Азарова. Але ж суд раніше задовольняв клопотання щодо виклику пана Азарова на допит. А зараз його відкинув. Чому? Скоріше за все, надійшла команда зверху: влада хоче пришвидшити і завершити цей процес.

З якою частиною справи вже встигли ознайомитися?

Прочитав лише 5 томів справи. Мені надали можливість ознайомитися з матеріалами справи лише після судового засідання 1 серпня. З матеріалів я бачу, що є одна доказова база по всіх трьох статтях, порушення яких інкримінують моєму клієнту.

Чи готовий Янукович знову свідчити через відеоконференцію?

Звичайно. Згідно з тими матеріалами, які є, сторона захисту наполягала на тому, щоби він брав участь у судових засіданнях. А чому суд відмовляє – незрозуміло.

Віктор Медведчук може бути свідком, чи є потреба його залучати?

Ще не погоджено щодо цього можливого свідка. Я таку можливість поки не розглядав.

Микола Підвезяний, Михайло Глуховський, «Главком»