Янукович хоче допиту Азарова і Клюєва



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Екс-президент Віктор Янукович

Перехід до дебатів президент-втікач назвав виконанням «явно незаконної вказівки» Юрія Луценка

Президент-втікач Віктор Янукович вимагає від прокурорів продовжити заслуховування свідків у справі і не переходити до дебатів. Про це йдеться в його листі, повідомляє INSIDER.

Янукович вимагає від прокурорів допитати як свідків Миколу Азарова, колишнього голову МВС Віталія Захарченка, екс-голову СБУ Олександра Якименка, екс-голову адміністрації президента Клюєва та міністра оборони Павла Лебедєва.

Перехід до дебатів Янукович назвав виконанням «явно незаконної вказівки» Юрія Луценка.

«Приймаючи рішення як діяти, пам'ятайте, що ваш керівник є політиком. Справу проти мене сфабриковано вашими руками», - написав екс-президент, якого звинувачують у державній зраді.

«Є цілком очевидним, що Вам - представникам сторони обвинувачення, як і призначеному за рахунок держави захиснику поставлена задача зачитати промови в дебатах і дати можливість суду оголосити вирок, який вже написаний в адміністрації президента», - додав Янукович.

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Сьогодні в суді планувалося проведення дебатів.

Нагадаємо, судові дебати у справі президента-втікача Януковича за звинуваченням у державній зраді мали розпочатися 30 липня, але не відбулися. 1 серпня суд переніс засідання у цій справі на 16 серпня.

Слідство звинувачує Януковича за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 27 (державна зрада), ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни); ч. 3 ст. 110 (пособництво в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки). Справу розглядає Оболонський районний суд Києва.

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