Справа Януковича: в Оболонському суді стались сутички (відео)



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Фото: скріншот Бійка в Оболонському районному суді

Бійка в коридорі суду сталась через те, платні адвокати Януковича заблокували вхід до судової зали

В Оболонському районному суді між платними адвокатами колишнього президента України Віктора Януковича та охороною суду стались сутички.

На засідання суду прибув новопризначений безкоштовний адвокат Юрій Рябовол, але платні захисники Януковича на чолі з Віталієм Сердюком намагалися перешкодити йому потрапити в зал. Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Охорона суду відмовилася пропустити Сердюка і його колег з компанії Aver Lex в зал засідання, після чого відбулися бійки з охороною і поліцейськими. В бійках був помічений начальник Оболонського відділення поліції Михайло Ніконов, повідомляє 112 канал.

В результаті пристави крізь двері пропхнули адвоката Рябовола в зал засідань.

Сьогодні в суді планувалося проведення дебатів.

Нагадаємо, судові дебати у справі президента-втікача Януковича за звинуваченням у державній зраді мали розпочатися 30 липня, але не відбулися. 1 серпня суд переніс засідання у цій справі на 16 серпня.

Слідство звинувачує Януковича за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 27 (державна зрада), ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни); ч. 3 ст. 110 (пособництво в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки). Справу розглядає Оболонський районний суд Києва.

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