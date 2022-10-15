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Поліція перевіряє заяви про тиск на журналіста Михайла Ткача, – НСЖУ

Альона Боженко
glavcom.ua
Поліція перевіряє заяви про тиск на журналіста Михайла Ткача, – НСЖУ
Поліція перевіряє заяви Михайла Ткача про тиск на розслідувачів
фото ілюстративне

Національна спілка журналістів України закликає поліцію до оперативного розслідування заяв про перешкоджання журналістській діяльності

Правоохоронці перевіряють публічні звернення журналіста «Української правди» Михайла Ткача про тиск і спроби втручання учасників вуличних перегонів у Києві у журналістську діяльність. Про це повідомила пресслужба Національної спілки журналістів України (НСЖУ).

Усі ці дії Михайло Ткач пов’язує із публікацією матеріалу про столичних мажорів-гонщиків, які у воєнний час влаштовують перегони й лякають гуркотом жителів. Він припускає, що його команду та його особисто залякують фігуранти цього матеріалу. 

Національна спілка журналістів оприлюднила лист за підписом начальника управління комунікацій Нацполіції Оксани Блищик.

В документі вказано, що «після відеозвернення журналіста-розслідувача щодо дій осіб, які прийшли до водія журналістів і назвалися поліцейськими, відбулася розмова керівництва поліції Києва із представниками редакції. Журналістів проінформували про порядок дій правоохоронних органів в рамках звернень громадян щодо можливої причетності будь-яких осіб до протиправної діяльності».

У поліції вказують, що у столиці лише у жовтні 9214 осіб було перевірено на можливу причетність до протиправної діяльність.

Національна спілка журналістів України закликає до оперативного розслідування заяв про перешкоджання журналістській діяльності та регулярних публічних звітів правоохоронців про захист прав журналістів.

Поліція перевіряє заяви про тиск на журналіста Михайла Ткача, – НСЖУ фото 1

Нагадаємо, 13 жовтня у Шевченківському районі Києва на нерегульованому пішохідному переході автомобіль ВАЗ збив журналіста видання «Українська правда» Михайла Ткача, його госпіталізували із забоями.

Теги: НСЖУ журналіст розслідування автомобіль

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