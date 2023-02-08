Процес, що розвивається: Блінкен натякнув на літаки для України

Блінкен відповів на питання про літаки для України

Надання зброї – це процес, що розвивається, зазначив Блінкен

Перелік військових постачань Україні змінюється, оскільки США хочуть, щоб Київ повернув втрачені території. Про це заявив Держсекретар США Ентоні Блінкен.

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Блінкен відповів на питання про перспективу надання літаків Україні. Зокрема, про процес надання зброї Україні держсекретар зауважив що йдеться про «процес, що розвивається».

«Ми продовжуватимемо у тісній співпраці з українцями і партнерами робити висновки про те, що, на нашу думку, потрібно Україні та що може бути найбільш ефективним сьогодні», – сказав Блінкен під час спільної прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, що відбулась у середу у Вашингтоні.

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За словами держсекретаря, військова допомога Україні під час війни змінювалася відповідно до того, як мінявся характер агресії Росії.

«Так само змінювалася і наша підтримка, ми завжди хотіли переконатися, що Україна має в своїх руках обладнання, яке їй знадобиться для захисту у цей момент. Не менш важливим є вміння українців ефективно його використовувати. І це вимагає, в деяких випадках, серйозної підготовки. І, нарешті, все це потрібно об’єднати в єдину цілісну стратегію», – сказав Блінкен.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія розглядає можливість надання Україні винищувачів. Остаточне рішення ще не прийнято і питання вивчається.

Також колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, після виступу президента України Володимира Зеленського в парламенті Великої Британії, наголосив на необхідності відправлення західних винищувачів українській армії.