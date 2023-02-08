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Процес, що розвивається: Блінкен натякнув на літаки для України

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Процес, що розвивається: Блінкен натякнув на літаки для України
Блінкен відповів на питання про літаки для України
фото з відкритих джерел

Надання зброї – це процес, що розвивається, зазначив Блінкен

Перелік військових постачань Україні змінюється, оскільки США хочуть, щоб Київ повернув втрачені території. Про це заявив Держсекретар США Ентоні Блінкен.

Блінкен відповів на питання про перспективу надання літаків Україні. Зокрема, про процес надання зброї Україні держсекретар зауважив що йдеться про «процес, що розвивається».

«Ми продовжуватимемо у тісній співпраці з українцями і партнерами робити висновки про те, що, на нашу думку, потрібно Україні та що може бути найбільш ефективним сьогодні», – сказав Блінкен під час спільної прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, що відбулась у середу у Вашингтоні.

За словами держсекретаря, військова допомога Україні під час війни змінювалася відповідно до того, як мінявся характер агресії Росії.

«Так само змінювалася і наша підтримка, ми завжди хотіли переконатися, що Україна має в своїх руках обладнання, яке їй знадобиться для захисту у цей момент. Не менш важливим є вміння українців ефективно його використовувати. І це вимагає, в деяких випадках, серйозної підготовки. І, нарешті, все це потрібно об’єднати в єдину цілісну стратегію», – сказав Блінкен.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія розглядає можливість надання Україні винищувачів. Остаточне рішення ще не прийнято і питання вивчається.

Також колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, після  виступу президента України Володимира Зеленського в парламенті Великої Британії, наголосив на необхідності відправлення західних винищувачів українській армії.

Теги: Україна Ентоні Блінкен літак

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