Лондон вивчає, які винищувачі зможе надати Україні

Представники Сунака заявляють, що надання літаків Україні – це довгострокове рішення

Велика Британія розглядає можливість надання Україні винищувачів. Остаточне рішення ще не прийнято і питання вивчається. Про це заявив представник прем'єра Британії, повідомляє Sky News.

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Він повідомив, що прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак попросив міністра оборони Бена Воллеса вивчити, які винищувачі Лондон можуть потенційно надати Україні.

«Прем'єр-міністр доручив міністру оборони вивчити, які літаки ми могли б надати, але щоб було ясно, це довгострокове рішення, а не короткострокові можливості, яких зараз найбільше потребує Україна», – заявив представник Сунака.

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Нагадаємо, сьогодні, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Великої Британії. Літак вже приземлився в аеропорту Лондона. В аеропорту Зеленського зустрів прем’єр-міністр Ріші Сунак.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков вважає що постачання Україні літаків західними партнерами це лише питання часу.