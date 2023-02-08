Головна Світ Політика
search button user button menu button

Лондон вивчає, які винищувачі зможе надати Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Лондон вивчає, які винищувачі зможе надати Україні
фото ілюстративне

Представники Сунака заявляють, що надання літаків Україні –  це довгострокове рішення

Велика Британія розглядає можливість надання Україні винищувачів. Остаточне рішення ще не прийнято і питання вивчається. Про це заявив представник прем'єра Британії, повідомляє Sky News.

Він повідомив, що прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак попросив міністра оборони Бена Воллеса вивчити, які винищувачі Лондон можуть потенційно надати Україні.

«Прем'єр-міністр доручив міністру оборони вивчити, які літаки ми могли б надати, але щоб було ясно, це довгострокове рішення, а не короткострокові можливості, яких зараз найбільше потребує Україна», – заявив представник Сунака.

Нагадаємо, сьогодні, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Великої Британії. Літак вже приземлився в аеропорту Лондона. В аеропорту Зеленського зустрів прем’єр-міністр Ріші Сунак.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков вважає що постачання Україні літаків західними партнерами це лише питання часу. 

Читайте також: Виступ Зеленського у парламенті Британії: найголовніші тези
Теги: міністр Велика Британія Володимир Зеленський Україна президент Олексій Резніков Лондон Ріші Сунак винищувач

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вучич неодноразово підтримував Росію
Поразка Путіна близько? Вучич панікує через винищувачі, які США передадуть Україні
Сьогодні, 08:56
Довкола поставок Україні бойових літаків тривають гострі дискусії
Винищувачі F-16 для України: що говорять у сенаті США (відео)
3 лютого, 11:40
Мало хто зрозумів: Велика Британія врешті-решт буде надавати літаки чи ні?
Винищувачі Шредінгера та несподіваний санкційний «бонус»: головне за ніч
3 лютого, 08:05

Політика

Франція підтвердила зустріч Шольца, Макрона та Зеленського у Парижі
Франція підтвердила зустріч Шольца, Макрона та Зеленського у Парижі
Виступ Зеленського в парламенті Британії: повний текст
Виступ Зеленського в парламенті Британії: повний текст
Зеленський зустрівся з королем Британії
Зеленський зустрівся з королем Британії
Лондон вивчає, які винищувачі зможе надати Україні
Лондон вивчає, які винищувачі зможе надати Україні
Казахстан підготував неприємний сюрприз для росіян, які тікають від війни
Казахстан підготував неприємний сюрприз для росіян, які тікають від війни
Шольц прилетить до Парижа на зустріч із Зеленським
Шольц прилетить до Парижа на зустріч із Зеленським

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
17K
Три аргументи проти церковної календарної реформи. Що з ними не так
17K
Хвилина мовчання: згадаймо ученого-біолога Біжана Шаропова
16K
Допуск РФ і Білорусі до Олімпіади. Швеція зробила заяву
16K
Військовий розповів, чому Україна має примушувати своїх громадян до мобілізації
13K
8 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7416
Тривога кілька хвилин: Путін почув потужну промову Зеленського (мапа)

Новини

До Землі летить астероїд розміром із пасажирський літак
Сьогодні, 17:00
Мін'юст вимагає заборонити «Партію регіонів»
Сьогодні, 16:31
Зеленський передав спікеру британського парламенту шолом українського льотчика (фото)
Сьогодні, 16:02
Зеленського оплесками зустріли у Великій Британії: неймовірні кадри
Сьогодні, 15:33
Гайдай просить дозволу примусово евакуювати мешканців небезпечних територій
Сьогодні, 15:08
Як відкосити від армії. «Слуга» вимагає покарання для представників однієї професії
Сьогодні, 14:19

Прес-релізи

34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
2 лютого, 12:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту