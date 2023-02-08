Негайно передати Україні винищувачі: Джонсон відреагував на виступ Зеленського

Борис Джонсон: «Потужний і пристрасний заклик» Зеленського має бути почутий

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, після виступу президента України Володимира Зеленського в парламенті Великої Британії, наголосив на необхідності відправлення західних винищувачів українській армії.

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«Нічого втрачати й можна отримати все, відправивши літаки прямо зараз», – написав Джонсон у Twitter.

Колишній прем’єр Британії також прокоментував виступ Зеленського. Він заявив, що «потужний і пристрасний заклик» Зеленського має бути почутий.

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Зеленський під час виступу в Лондоні також подякував Джонсону, нагадавши, що той продемонстрував «мудрість та характер» на початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, під час вступу в парламенті Британії Зеленський закликав надати Україні літаки . «Я пишаюся нашими Повітряними силами. І я привіз подарунок від них вам, Британіє. Відкрийте, будь ласка. Я поясню. Це шолом справжнього українського пілота. Він один із найуспішніших наших асів. І він один із наших королів. А на шоломі напис: «Ми маємо свободу. Дайте нам крила, щоб захистити її». Я вірю, що цей символ допоможе нам сформувати нашу наступну коаліцію – коаліцію літаків», – сказав глава України.

Нагадаємо, сьогодні, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Великої Британії.