Головна Світ Політика
search button user button menu button

Негайно передати Україні винищувачі: Джонсон відреагував на виступ Зеленського

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Негайно передати Україні винищувачі: Джонсон відреагував на виступ Зеленського
фото з відкритих джерел

Борис Джонсон: «Потужний і пристрасний заклик» Зеленського має бути почутий

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, після  виступу президента України Володимира Зеленського в парламенті Великої Британії, наголосив на необхідності відправлення західних винищувачів українській армії.

«Нічого втрачати й можна отримати все, відправивши літаки прямо зараз», – написав Джонсон у Twitter.

Колишній прем’єр Британії також прокоментував виступ Зеленського. Він заявив, що «потужний і пристрасний заклик» Зеленського має бути почутий.

Зеленський під час виступу в Лондоні також подякував Джонсону, нагадавши, що той продемонстрував «мудрість та характер» на початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, під час вступу в парламенті Британії Зеленський закликав надати Україні літаки . «Я пишаюся нашими Повітряними силами. І я привіз подарунок від них вам, Британіє. Відкрийте, будь ласка. Я поясню. Це шолом справжнього українського пілота. Він один із найуспішніших наших асів. І він один із наших королів. А на шоломі напис: «Ми маємо свободу. Дайте нам крила, щоб захистити її». Я вірю, що цей символ допоможе нам сформувати нашу наступну коаліцію – коаліцію літаків», – сказав глава України.

Нагадаємо,  сьогодні, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Великої Британії. 

Читайте також: Виступ Зеленського в парламенті Британії: повний текст
Теги: Борис Джонсон Велика Британія міністр Володимир Зеленський

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Подробиці візиту Джонсона поки що невідомі
Борис Джонсон приїхав до Бучі
22 сiчня, 13:37
Схоже, Джонсон уподобав український трек 
Борис Джонсон послухав пісню з його фразою, яка стала крилатою: веселе відео 
13 грудня, 2022, 20:25
Дата публікації книги Джонсона поки що не анонсована
Борис Джонсон випустить мемуари, в яких розкаже про війну в Україні
17 сiчня, 06:44

Політика

Франція підтвердила зустріч Шольца, Макрона та Зеленського у Парижі
Франція підтвердила зустріч Шольца, Макрона та Зеленського у Парижі
Сунак оголосив розширення програми підготовки морпіхів та пілотів винищувачів для ЗСУ
Сунак оголосив розширення програми підготовки морпіхів та пілотів винищувачів для ЗСУ
Негайно передати Україні винищувачі: Джонсон відреагував на виступ Зеленського
Негайно передати Україні винищувачі: Джонсон відреагував на виступ Зеленського
Виступ Зеленського в парламенті Британії: повний текст
Виступ Зеленського в парламенті Британії: повний текст
Зеленський зустрівся з королем Британії
Зеленський зустрівся з королем Британії
Лондон вивчає, які винищувачі зможе надати Україні
Лондон вивчає, які винищувачі зможе надати Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
Військовий розповів, чому Україна має примушувати своїх громадян до мобілізації
18K
Допуск РФ і Білорусі до Олімпіади. Швеція зробила заяву
17K
Хвилина мовчання: згадаймо ученого-біолога Біжана Шаропова
14K
8 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13K
Тривога кілька хвилин: Путін почув потужну промову Зеленського (мапа)
7440
Путін може втекти з Росії. Терорист Гіркін назвав умову

Новини

До Землі летить астероїд розміром із пасажирський літак
Сьогодні, 17:00
Мін'юст вимагає заборонити «Партію регіонів»
Сьогодні, 16:31
Зеленський передав спікеру британського парламенту шолом українського льотчика (фото)
Сьогодні, 16:02
Зеленського оплесками зустріли у Великій Британії: неймовірні кадри
Сьогодні, 15:33
Гайдай просить дозволу примусово евакуювати мешканців небезпечних територій
Сьогодні, 15:08
Як відкосити від армії. «Слуга» вимагає покарання для представників однієї професії
Сьогодні, 14:19

Прес-релізи

34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
2 лютого, 12:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту