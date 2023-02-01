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Винищувачі F-16 для України. Байден анонсував розмову із Зеленським

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Винищувачі F-16 для України. Байден анонсував розмову із Зеленським
Володимир Зеленський і Джо Байден зустрічалися у США в грудні
фото з відкритих джерел

Байден обговорить із Зеленським постачання зброї для України

Президент США Джо Байден обговорить із президентом України Володимиром Зеленським останні запити Києва на сучасне озброєння для захисту від Росії. Про це він заявив 31 січня, повідомляє агенція France-Presse.

«Ми збираємося поговорити», – сказав Байден журналістам менш як через добу після того, як він однозначно відповів «ні» на запитання, чи нададуть США Україні винищувачі F-16.

Сполучені Штати є найбільшим постачальником зброї в Україну. Коаліція інших західних країн також надсилає зброю, починаючи від гвинтівок і закінчуючи бронетехнікою та артилерією. Однак президент Зеленський на тлі продовження агресії Росії закликає до ще потужнішої та досконалішої зброї.

Раніше в січні Сполучені Штати та Німеччина погодилися надіслати до України танки, наслідуючи приклад Великої Британії.

Зараз Україна наполягає на наданні винищувачів та ракет великої дальності, які могли б вражати російські цілі далеко за лінією фронту.

Нагадаємо, США готують Україні військову допомогу на суму понад $2 млрд. Очікується, що в новому пакеті вперше будуть ракети більшої дальності.

Напередодні український та європейський інформаційний простір сколихнула новина про нібито відмову президента Сполучених Штатів Джо Байдена надавати України винищувачі F-16.

Згодом президент Литви Гітанас Науседа закликав партнерів перетнути «червоні лінії».

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Теги: винищувач Україна озброєння танки США Джозеф Байден Володимир Зеленський

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