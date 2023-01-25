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Окупація Донбасу: Європейський суд із прав людини визначився з датами вторгнення

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Окупація Донбасу: Європейський суд із прав людини визначився з датами вторгнення
Також суд оголосив своє рішення щодо прийнятності міждержавної справи «Україна та Нідерланди проти Росії»
фото: Reuters

Починаючи з 11 травня 2014 року події на Донбасі підпадають під юрисдикцію суду

Сьогодні, 25 січня, Європейський суд із прав людини визначив, що Росія окупувала частину Донбасу 11 травня 2014 року. Також суд оголосив своє рішення щодо прийнятності міждержавної справи «Україна та Нідерланди проти Росії». Про це повідомив голова комітету з питань правової політики Денис Маслов.

Зазначається, що йдеться про масові порушення прав людей на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, викрадення та спроби незаконного вивезення до РФ дітей-сиріт у 2014 році та авіакатастрофі літака рейсу MH17.

«Це рішення ЄСПЛ стане аргументом і для інших судових процесів. І допоможе притягнути РФ до відповідальності. Кожен російський злочин повинен бути доведений, а винні – понести покарання», – додав Маслов.

Маслов пояснив, що суд визнав прийнятність справи. Це означає наступне:

  • суд визнає контроль Росії на Донбасі та визначає часові й територіальні межі окупації;
  • починаючи з 11 травня 2014 року події на Донбасі підпадають під юрисдикцію суду;
  • ЄСПЛ перейде до розгляду справи «Україна та Нідерланди проти Росії» по суті.

Нагадаємо, раніше Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав неприйнятною скаргу підозрюваного у держзраді нардепа Віктора Медведчука, який звинувачував владу України в «політичній мотивації» його кримінального переслідування.

Теги: росія Донбас Нідерланди викрадення Україна злочин окупація Денис Маслов

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