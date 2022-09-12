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Психологиня проаналізувала, як змінився Зеленський за пів року

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Психологиня проаналізувала, як змінився Зеленський за пів року
«Тепер він не зовсім політик. Президент-комбатант» 
фото: Офіс президента

У президента зараз два випробування – війною та славою. Ще невідомо, що руйнівніше для особистості 

Психологиня Світлана Чуніхіна проаналізувала, як розповіла змінився український президент Володимир Зеленський за пів року війни. Про це вона говорила в інтерв'ю «Українській правді».

«Війна дозволила йому проявити якості, для яких досі не було місця в українській політиці. Українська політика – це таке в'язке середовище, яке пережовує, перемелює, позбавляє індивідуальності, робить людину сірою та нецікавою. З 24 лютого ми побачили у Зеленського якості, які не очікували побачити, і тому нам здається, що він змінився. Думаю, говорити про такі зміни ще зарано – він поки що в середині випробування. Причому випробування в нього зараз два – війною та славою. І ще невідомо, що з цього руйнівніше для його особистості», – вважає психологиня.

Судити про те, що відбувається із главою держави, краще не за відрежисованими роликами, а за тими моментами, коли він зривається, втрачає контроль над собою, через втому говорить те, що не повинен говорити.

Таким витоком фахівчиня вважає інтерв'ю The Washington Post про те, що, якби держава розповіла своїм громадянам про неминучість повномасштабного вторгнення, країна втрачала б мільярди доларів на місяць з жовтня минулого року. Зрозуміло, що прочитавши таке, українці відчули себе зрадженими.  

«Напрошується метафора із сімейного життя: думаєш, що ви з партнером – одна команда, а потім виявляється, що в тобі бачили лише ресурс для досягнення своїх цілей», – каже Світлана Чуніхіна.

Якщо говорити про невербаліку, в одному з недавніх звернень є промовистий момент: коли Зеленський говорить про Урсулу фон дер Ляйєн, то стискає-розтискає кулак. Психологиня переконана6 це свідчить про суперечливе ставлення до неї і, мабуть, до теми європейської підтримки. Дуже багато агресії, яку доводиться стримувати. Але й вдячність також є. 

«Взагалі його затоплює злість та ненависть зараз. Він повністю пішов на війну. Видно, що він багато часу проводить у спілкуванні з військовими, за ним легко можна зчитувати коло спілкування – він переймає звички оточення. Тепер він не зовсім політик. Президент-комбатант. Не знаю, чи в майбутньому це глибоко вкорениться у його особистість – подивимося», – каже психологиня. 

Нагадаємо, напередодні Зеленський звернувся до росіян після ударів по енергомережі. 

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Теги: війна держава політика президент українці Володимир Зеленський

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