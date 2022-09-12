«Ви справді нічого не зрозуміли?». Зеленський звернувся до росіян після ударів по енергомережі

«Будемо з газом, світлом, водою та їжею.. і БЕЗ вас!»

Україна й цивілізований світ чітко бачать терористичні акти

Після ударів по енергомережі України, вчинених напередодні рашистами, президент України Володимир Зеленський звернувся до окупантів. Зокрема, він наголосив, що навіть крізь непроглядну темряву Україна й цивілізований світ чітко бачать ці терористичні акти.

«Ви досі думаєте, що ми «адін народ»? Ви досі думаєте, що зможете нас налякати, зламати, схилити до поступок? Ви справді так нічого й не зрозуміли?

Не зрозуміли, хто ми? За що ми? Про що ми?

Читайте по губах: Без газу чи без вас? Без вас.

Без світла чи без вас? Без вас.

Без води чи без вас? Без вас.

Без їжі чи без вас? Без вас.

Холод, голод, темрява й спрага – для нас не так страшно й смертельно, як ваші «дружба й братерство». Але історія все розставить по місцях.

І ми будемо з газом, світлом, водою та їжею.. і БЕЗ вас!», – сказав президент.

Нагадаємо, 11 вересня через вороги здійснили навмисні й цинічні ракетні удари по цивільній критичній інфраструктурі. Були знеструмлені Харківська та Донецька області. У Запорізькій, Дніпропетровській, Сумській теж були часткові проблеми з живленням.