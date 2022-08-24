The Washington Post дізналося, що робили в перші дні війни Зеленський, Єрмак та Резніков

«Ми тут. Ми в Києві. Ми захищаємо Україну.І так буде далі». Фото з Банкової 25 лютого

Рішення керівництва України лишитися в Києві було важливим для підтримки українців

Видання The Washington Post на День Незалежності України, рівно через пів року після початку повномасштабного вторгнення опублікувало статтю, в якій дізналося, як почалася війна для перших осіб України та що робило в перші дні вище політичне керівництво України.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський

Уранці 24 лютого прокинувся від дзвінка мобільного телефону. Начальник прикордонної служби України був на лінії та повідомив, що його підрозділи борються з росіянами у трьох північно-східних областях країни. Монастирський повісив слухавку та набрав номер президента Володимира Зеленського, і повідомив, що почалося повномасштабне вторгнення країни-терористки.

Президент Володимир Зеленський

Після дзвінка Монастирського глава держави не міг позбутися думки, що російські ракети летять «над моїми дітьми, над усіма нашими дітьми» – що немислима кількість українців ось-ось загине.

Президентові наполегливо пропонували поїхати з Києва. «Це востаннє, коли я це чую», – врешті сказав глава держави: «Я не хочу більше це чути». Також Зеленський сказав, щоб йому перестали докучати постійними попередженнями про загрози життю.

«Послухайте, я жива людина. Я не хочу вмирати, як і будь-яка інша людина», – сказав Зеленський. «Але я точно знаю, що якщо я думатиму про це, то я вже мертвий».

Зеленський скликав нараду головних радників. Вони вирішили, що частина кабінету міністрів, включаючи відповідальних за поліцію та оборону, залишиться у Києві, а решта переїде до Західної України.

Згодом президент почав працювати з телефонами, розмовляючи з президентом Байденом, прем’єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном та іншими лідерами з проханням про допомогу. За кілька годин він сів за стіл і записав відеозвернення до українського народу.

Голова адміністрації Зеленського Андрій Єрмак

24 лютого отримав дзвінок від Дмитра Козака, заступника глави адміністрації Кремля, який народився в Україні, але вже давно увійшов до ближнього кола Путіна. Козак сказав, що українцям настав час здаватися. Єрмак вилаявся на Козака і повісив слухавку.

Єрмак у перші дні війни розсилав світовим лідерам фото вбитих українських дітей і зруйнованих будинків, щоб ті збільшили допомогу, – і після цього різні країни почали робити ще більше. Фото, зокрема, отримували радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван, помічниця держсекретаря у справах Європи та Євразії Карен Донфрід, члени Конгресу.

«Зізнаюся, це були моторошні фотографії, які не давали мені спати ночами, – сказав Єрмак. – Дев’яносто відсотків людей, які їх отримали, відреагували, передзвонили і почали робити ще більше».

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний

Пів року успішно керує відсіччю, яку дають ЗСУ ворогам. У перші дні вторгненя він поговорив із командиром 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців і наказав йому утримувати узгоджену лінію на околицях Гостомеля і не дати росіянам просунутися ближче до столиці.

«Жодного кроку назад», – сказав він.

Міністр оборони України Олексій Резніков

Був одним із тих керівників, які не вірили у можливість тотального нападу. 22 лютого Резніков розмовляв телефоном зі своїм колегою в Білорусі Віктором Хреніним, який пообіцяв, що російські війська на білоруську територію не вторгнуться – дав слово офіцера, сказав міністр оборони України.

Через два дні, після початку вторгнення, вони знову розмовляли. Білоруський міністр сказав, що передає повідомлення від свого російського колеги Сергія Шойгу, згадує Рєзніков: Якщо Україна підпише акт про капітуляцію, то вторгнення припиниться.

Резніков сказав: «Я готовий прийняти капітуляцію з російської сторони».

Голова Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов

Умовляв Зеленського поїхати з Києва, адже мав достовірну інформацію, що росіяни розробили план його вбивства чи захоплення.

Генерал-лейтенант Євген Мойсюк, офіцер №2 у Збройних Силах України

На питання помічників з оборонних комунікацій яке послання вони мають передати українцям, коли російські війська увійдуть до їхніх міст, відповів: «Скажіть усім: «Убивайте окупантів!».

Генерал-лейтенант Анатолій Кривоніжко, голова Центрального повітряного командування України

24 лютого лежав на лікарняному ліжку у Києві, відновлюючись після тяжкої коронавірусної інфекції. Коли перші ракети почали падати на його людей на військових аеродромах і станціях радіолокації, він дістав свою крапельницю і викликав водія.

Перебуваючи в ізоляції, Кривоніжко працював віддалено та готувався до можливої російської атаки. Багато українських винищувачів та систем протиповітряної оборони було передислоковано. В результаті, коли вдарили перші ракети, росіяни часто били по порожніх місцях. Деякі винищувачі, за його словами та словами інших, уже були у повітрі, коли завдавалися ударів – ще одна тактика для порятунку флоту.

«Ми створювали хибні цілі для наших ворогів», – згадував міністр оборони Резніков.

Кривоніжко дав своїм підрозділам близько 90 хвилин, щоби зібратися після шоку від першого бомбардування. Далі була системна робота.

Нагадаємо, триває 182 доба війни. Сьогодні, 24 серпня, у День Незалежності України – рівно пів року героїчного протистояння Української нації російському вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей і відновленні боєздатності підрозділів, що зазнали втрат. Тривають авіаційні та ракетні удари російських окупантів по цивільних об’єктах на території України.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 45 тис. 700 рашистів.