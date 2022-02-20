Путін і Макрон погодилися провести саміт щодо безпеки в Європі за участю України

Над самітом на найвищому рівні працюватимуть глави МЗС країн-учасників

Президент Франції Еммануель Макрон та російський президент Володимир Путін у ході телефонної розмови у неділю домовилися про необхідність знайти дипломатичне вирішення української кризи, повідомив у неділю офіс Макрона.

«Міністри закордонних справ двох країн зустрінуться з цією метою найближчими днями та працюватимуть над можливим самітом на найвищому рівні з Росією, Україною та союзниками для встановлення нового порядку безпеки в Європі», – йдеться у повідомленні Єлисейського палацу.

Агенство AFP пише що, «під час телефонної розмови Макрон та Путін домовилися, що у понеділок відбудуться тристоронні переговори між Росією, Україною та ОБСЄ. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан також проведуть телефонну розмову у понеділок».

За словами джерел, Макрон і Путін мають різні погляди на те, хто несе відповідальність за напруженість на сході України.

Макрон поклав провину на російських бойовиків, а Путін заявив, що у напруженості винна Україна.

Під час розмови Путін повторив Макрону, що російські війська залишать Білорусь після завершення військових навчань.

Нагадаємо, сьогодні відбулась телефонна розмова президента Російської Федерації Володимира Путіна та лідера Франції Еммануеля Макрона. Сторони порушили питання загострення ситуації на Донбасі та домовились спробувати досягти припинення вогню.

Президенти домовилися, що дипломатична робота повинна дозволити просуватися вперед на основі останніх переговорів із залученням усіх зацікавлених сторін (європейців, союзників, росіян та українців) для досягнення, при дотриманні умов, зустрічі на найвищому рівні з метою визначити новий порядок миру та безпеки в Європі. Для проведення цієї роботи в серйозних умовах глави двох держав взяли на себе тверді зобов'язання здійснювати всі корисні дії для уникнення ескалації, зниження ризиків і збереження миру.

У суботу Макрон вже провів телефонну розмову з Зеленським. Пізніше український лідер повідомив, що обговорювалося загострення ситуації в Донбасі, а також способи політико-дипломатичного врегулювання обстановки.

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