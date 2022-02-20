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    Зеленський знову говорив із Макроном: деталі перемовин

    Макрон говорив із Зеленським після перемовин із Путіним - Зеленський знову говорив із Макроном: деталі перемовин
    Макрон говорив із Зеленським після перемовин із Путіним
    фото з відкритих джерел

    Президенти провели телефонні переговори

    Президент України Володимир Зеленський і французький президент Еммануель Макрон провели переговори на тлі загострення на Донбасі. Сторони виступили за скликання термінового засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) і введення режиму тиші. Про це йдеться у Twitter Зеленського.

    «Після розмови з Володимиром Путіним по телефону тривалістю 1 год. 45 хв. Еммануель Макрон поговорив зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським», – повідомляють журналісти.

    За інформацією ЗМІ, розмова тривала 30 хвилин.

    У Кремлі переговори Макрона і Путіна поки ніяк не коментували. У свою чергу, президент Володимир Зеленський поділився деталями бесіди з французьким лідером.

    «У продовження вчорашньої розмови поінформував Еммануеля Макрона про поточну безпекову ситуацію та нові провокативні обстріли. Виступаємо за активізацію мирного процесу. Підтримуємо невідкладне скликання ТКГ і негайне введення режиму тиші», – зазначив Зеленський.

    Зазначимо, ТКГ не може зібратися на екстрене засідання протягом кількох днів, російська сторона зриває зустрічі, які скликаються з ініціативи координатора ОБСЄ.

    Раніше Єлисейський палац повідомив про проведення телефонних переговорів Макрона і Путіна. Бесіда почалася об 11 годині за Паризьким часом.

    У суботу Макрон вже провів телефонну розмову з Зеленським. Пізніше український лідер повідомив, що обговорювалося загострення ситуації в Донбасі, а також способи політико-дипломатичного врегулювання обстановки.

    Як повідомлялося, Макрон спробує переконати президента Путіна не нападати на Україну.

    «Наше завдання – уникнути найгіршого сценарію. Вважаємо, що ще можна переконати президента Путіна не нападати на Україну», – заявили в канцелярії французького лідера, коментуючи майбутні телефонні розмови з главами держав.

    Попередня розмова Макрона із Зеленський відбулася 12 лютого: Макрон після переговорів із Путіним зателефонував Зеленському.

    Раніше Макрон звернувся до Путіна щодо визнання «ЛНР» і «ДНР».

    Нагадаємо, США і Франція перевірять, чи відвела Росія війська від кордонів України.

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    Теги: Росія ОБСЄ Франція Володимир Зеленський Еммануель Макрон Twitter президент
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    Зеленський знову говорив із Макроном: деталі перемовин