Зеленський знову говорив із Макроном: деталі перемовин

Президент України Володимир Зеленський і французький президент Еммануель Макрон провели переговори на тлі загострення на Донбасі. Сторони виступили за скликання термінового засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) і введення режиму тиші. Про це йдеться у Twitter Зеленського.

«Після розмови з Володимиром Путіним по телефону тривалістю 1 год. 45 хв. Еммануель Макрон поговорив зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським», – повідомляють журналісти.

За інформацією ЗМІ, розмова тривала 30 хвилин.

У Кремлі переговори Макрона і Путіна поки ніяк не коментували. У свою чергу, президент Володимир Зеленський поділився деталями бесіди з французьким лідером.

Continuing yesterday's conversation, informed @EmmanuelMacron about the current security situation and new provocative shelling. We stand for intensifying the peace process. We support the immediate convening of the TCG and the immediate introduction of a regime of silence.