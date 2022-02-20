Після України Путін планує анексувати Прибалтику – МЗС Великобританії

Міністерка Закордонних справ Британії застерегла про подальші наміри диктатора

Президент Росії Володимир Путін продовжить воювати з сусідніми країнами, такими як країни Балтії, якщо йому дозволять вторгнутися в Україну. Про це заявила міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс в інтерв'ю газеті Mail on Sunday.

«Нам потрібно зупинити Путіна, тому що він не зупиниться на Україні. Країни Балтії в небезпеці... Західні Балкани теж», – вважає міністерка.

«Путін публічно заявив про все це, що він хоче створити велику Росію, що він хоче повернутися до ситуації, яка була раніше, коли Росія контролювала величезні ділянки Східної Європи. Тому так важливо, щоб ми і наші союзники протистояли Путіну. Наступного тижня це може бути Україна, але тоді яка країна буде наступною?», – запитала вона.

Слова міністерки закордонних справ прозвучали після того, як британський прем'єр-міністр Борис Джонсон попередив, що російське вторгнення в Україну може призвести до «руйнування демократичної держави» і «потрясіння луною прокотиться по всьому світу».

Джонсон, який зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським на саміті, сказав: «Якщо Україна піддасться вторгненню і якщо Україна буде захоплена, ми станемо свідками руйнування демократичної держави, країни, яка була вільною протягом цілого покоління».

Нагадаємо, країни G7 зробили заяву щодо агресії РФ: що чекають від Путіна.

Також Зеленський прибув у Мюнхен на безпекову конференцію (фото). До слова, Зеленського на Мюнхенській конференції вітали оплесками. Там Зеленський заявив, що скликає конференцію гарантів Будапештського меморандуму.

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