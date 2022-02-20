Макрон подзвонив Зеленському відразу після розмови з Путіним

Макрон знову проведе переговори з президентом України

Завершилися переговори президента Росії Володимира Путіна з французьким лідером Еммануелем Макроном. Як передає агентство France Press з посиланням на Єлисейський палац, бесіда тривала 1 год. 45 хв.

Відразу після цих переговорів Макрон подзвонив своєму українському колезі Володимиру Зеленському.

Раніше Єлисейський палац повідомив про проведення телефонних переговорів Макрона і Путіна. Бесіда почалася об 11 годині за Паризьким часом.

У суботу Макрон вже провів телефонну розмову з Зеленським. Пізніше український лідер повідомив, що обговорювалося загострення ситуації в Донбасі, а також способи політико-дипломатичного врегулювання обстановки.

Як повідомлялося, Макрон спробує переконати президента Путіна не нападати на Україну.

«Наше завдання – уникнути найгіршого сценарію. Вважаємо, що ще можна переконати президента Путіна не нападати на Україну», – заявили в канцелярії французького лідера, коментуючи майбутні телефонні розмови з главами держав.

Попередня розмова Макрона із Зеленський відбулася 12 лютого: Макрон після переговорів із Путіним зателефонував Зеленському.

Перед тим Макрон та Путін провели телефонні переговори.

Раніше Макрон звернувся до Путіна щодо визнання «ЛНР» і «ДНР».

Нагадаємо, США і Франція перевірять, чи відвела Росія війська від кордонів України.

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