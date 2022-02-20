Стало відомо, про що домовилися Макрон і Путін

Президенти домовилися працювати над деескалацією напруги у регіоні

Президенти сьогодні провели телефонні переговори

Сьогодні відбулась телефонна розмова президента Російської Федерації Володимира Путіна та лідера Франції Еммануеля Макрона. Сторони порушили питання загострення ситуації на Донбасі та домовились спробувати досягти припинення вогню. Про це йдеться у комюніке Єлисейського палацу.

Макрон і Путін погодилися із наступними пунктами:

відновлення роботи в рамках Нормандського формату на основі переговорів і пропозицій, зроблених Україною за останні дні;

інтенсивна робота для того, щоб у найближчі години провести засідання Тристоронньої контактної групи з метою отримання від усіх зацікавлених сторін зобов'язань щодо припинення вогню на лінії зіткнення;

необхідність сприяти дипломатичному розв'язанню нинішньої кризи. Для цього найближчими днями та тижнями буде проводитися інтенсивна дипломатична робота. Міністр Європи та закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан найближчими днями зустрінеться з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, також з цією метою в Парижі проведуть низку консультацій;

ця дипломатична робота повинна дозволити просуватися вперед на основі останніх переговорів із залученням усіх зацікавлених сторін (європейців, союзників, росіян та українців) для досягнення, при дотриманні умов, зустрічі на найвищому рівні з метою визначити новий порядок миру та безпеки в Європі;

для проведення цієї роботи в серйозних умовах глави двох держав взяли на себе тверді зобов'язання здійснювати всі корисні дії для уникнення ескалації, зниження ризиків і збереження миру.

Сторони домовились працювати над організацією зустрічі тристоронньої робочої групи щодо ситуації в Україні в найближчі години.

У суботу Макрон вже провів телефонну розмову з Зеленським. Пізніше український лідер повідомив, що обговорювалося загострення ситуації в Донбасі, а також способи політико-дипломатичного врегулювання обстановки.

Попередня розмова Макрона із Зеленський відбулася 12 лютого: Макрон після переговорів із Путіним зателефонував Зеленському.

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