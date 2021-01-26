Українська розвідка визнала Росію головною загрозою національній безпеці

Москва прагне «грати на протиріччях провідних світових гравців», використовує природні ресурси як інструменти геополітики, – інфобюлетень

Служба зовнішньої розвідки України визнала Росію головною загрозою національній безпеці. Про це йдеться в інформаційному бюлетені відомства «Біла книга».

Згідно з документом, Москва прагне «грати на протиріччях провідних світових гравців», використовує природні ресурси як інструменти геополітики, а пандемію коронавірусу ‒ для посилення свого впливу, «маніпулюючи питаннями вакцинації».

«Мета Росії ‒ утримати Україну в сфері свого впливу. Москва намагається не допустити, щоб темпи економічного розвитку і рівень життя в республіці були вище, ніж в РФ. Крім того, Росія намагається вирішити свої демографічні проблеми за рахунок України», ‒ йдеться в інформаційному бюлетені.

Розвідники вважають ключовою загрозою з боку РФ системну дестабілізацію ситуації на Україні і можливий реванш проросійських сил.

«Москва також планує дискредитувати «Кримську платформу» і вкинути в інформаційний простір України наратив про те, що президент Володимир Зеленський не виправдав надій народу на припинення війни в Донбасі», ‒ попереджає українська розвідка.

До відома, 24 січня Служба зовнішньої розвідки України підготувала інформаційний бюлетень «Біла книга», які було оприлюднено на сайті відомства. Родзинкою видання стала оцінка Службою зовнішньої розвідки основних зовнішніх загроз національній безпеці України у зовнішньополітичній, економічній, інформаційній та інших сферах, зокрема у сфері кібербезпеки, їх тенденцій та динаміки розвитку.

Як повідомлялося, Мінкульт вніс до «чорного списку» двох росіянок, серед яких відома співачка.

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